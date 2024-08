U GRČKU NA 10 DANA ZA SAMO 120 EVRA Hit cene last minute ponuda! Seničić: Čak se i ljudi sa školskom decom na ovo odlučuju

U drugoj polovini avgusta "caruju" last minit ponude. Letovanje u poslednji minut je već godinama najpovoljnija opcija za mnoge.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić navodi za RTS da se desetodnevni aranžman za letovanje u Grčkoj, koji uključuje autobuski prevoz i smeštaj, može pronaći po ceni između 120 do 180 evra.

foto: Shutterstock

Letnja sezona je u punom jeku, a oni koji do sada nisu iskoristili godišnji odmor, odlučuju se za letovanje u septembru, pa čak i u oktobru.

Prema rečima Aleksandra Seničića, direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA), kada su u pitanju "last minit" ponude, desetodnevni aranžman za letovanje u Grčkoj koji uključuje autobuski prevoz i smeštaj može se pronaći po ceni između 120 do 180 evra.

Hit cene

- Za Grčku, za koju vlada najveće interesovanje, od početka septembra možemo očekivati cene koje su bile negde krajem maja i početkom juna, to su te hit cene da tako kažemo, za koje nema poređenja kad je reč sa drugim ponudama. Dakle, aranžman koji obuhvata boravak od deset dana u apartmanima sa prevozom može se pronaći po ceni negde između 120 i 180 evra u septembru - kaže Seničić.

Aleksandar Seničić foto: Kurir televizija

Ukazuje da je to jako privlačna cena, te da se sve veći broj ljudi, koji mogu da odlože svoje odmore za kraj sezone, odlučuje za "last minit" ponude.

- Ljudi se odlučuju za to, pa čak i ljudi sa školskom decom koji nemaju dovoljno veliki budžet da u toku sezone to isto plate i neki tri, četiri ili pet puta čak skuplje nego u septembru. Krenulo se sa "last minit" ponudama, kada se pojavi nešto što vam se dopada treba to što pre kupiti jer vrlo se brzo proda. Klima nam ide u prilog. Dakle, neće baš biti mnogo hladnije u septembru kako stvari stoje - navodi Seničić.

Ukazuje da je mali nedostatak "last minit" ponuda taj da postoji sve manje prostora za izbor, pa oni koji sada jure letovanje u narednom mesecu, često moraju da prave kompromise.

- Samo ono što nije prodato ili ono što je ostalo iz nekog razloga na tržištu ili je neko otkazao iz nekih razloga se pojavljuje kao "last minit" ponuda. Dakle, vrlo je konkretna stvar, radi sa određenom mestu, određenoj vili kad govorimo recimo o Grčkoj. Kad govorimo o ovim drugim destinacijama onda su to hoteli kojima je ostala neka soba, dakle, da se nude sobe po cenama koje mogu da budu i do 20, 30, pa i 35 odsto jeftinije, dakle, značajno jeftinije kad govorimo o avgustu i početku septembra - kaže Seničić.

Kupanje u oktobru

Ukazuje da su Egipat, Kipar i Malta destinacije gde se možete kupati i u oktobru.

-Mi imamo u ponudi ogroman izbor destinacija do kraja septembra. Sve one destinacije koje smo pominjali na početku sezone, dakle počev od Grčke koja je 15-ak, 20 godina destinacija na koju odlazi najveći broj naših turista, pa recimo Crne Gore, Turske Tunisa, Egipta, Bugarske, Španije, Italije, Kipra, Malte, to su sve destinacije koje naši gosti posećuju tokom leta i naravno polasci će biti sve negde do kraja septembra, pa čak i tokom oktobra - kaže Seničić.

Kurir.rs/ RTS/ S.Đ.

Bonus video:

07:29 ALEKSANDAR SENIČIĆ O LETOVANJU SRBA I NAJATRAKTIVNIJIM DESTINACIJAMA ZA LETOVANJE