KOLIKU ODŠTETU MOŽETE DA DOBIJETE AKO VAM KASNI LET: Iznosi nisu uopšte mali, a u nekim slučajevima imate pravo čak i na smeštaj!

Sve češće kašnjenje letova usled tehničkih problema, kako na beogradskom aerodromu, tako i na aerodromima širom Evrope, ne samo da izaziva velike poteškoće i nelagodnosti putnicima, već i finansijske izdatke avio-kompanijama.

Prema podacima Udruženja za zaštitu prava putnika (APRA) u poslednjih godinu dana svaki peti putnik je imao problem sa svojim letom, uključujući kašnjenje leta, otkazivanje leta, uskraćivanje ukrcavanja na let ili smeštaj u nižu klasu od one za koju je kupljena karta.

Ovakve situacije u našoj zemlji regulišu se prema odredbama člana 14. Evropske Uredbe (EZ) br. 261/2004, kao i našim Zakonom o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

Prema pomenutoj Evropskoj uredbi, ukoliko ste doživeli kašnjenje leta od više od tri sata, iznos naknade štete koju možete da dobijete zavisi od dužine vašeg leta.

foto: Shutterstock

Ukoliko je dužina vašeg leta bila manja od 1.500 kilometara naknada na koju imate pravo od avio-kompanije iznosiće 250 evra. Za let dužine između 1.500 i 3.500 kilometara naknada će iznositi 400 evra. Za letove duže od 3.500 kilometara nakanada će iznositi 600 evra.

Takođe, putnici koji su doživeli kašnjenje od dva sata imaju pravo na kompenzaciju svojih troškova za hranu i piće na aerodromu.

Kada avio-kompanije nisu dužne da refundiraju troškove putnicima

U skladu s Evropskom Uredbom 261/04, avio-kompanije nisu dužne da isplaćuju naknade štete putnicima u slučaju kašnjenja leta ukoliko je kašnjenje uzrokovano „vanrednim okolnostima“.

U uredbi se navodi da treba smanjiti i nevolje i neprijatnosti za putnike zbog otkazivanja letova, kao i da bi to trebalo da se postigne tako što će prevoznici obavestiti putnike o otkazivanju, ponuditi im razumno preusmeravanje, kako bi putnici mogli da naprave druge aranžmane.

foto: Shutterstock

Avio-prevoznici treba da obeštete putnike ako to ne urade, osim kada do otkazivanja dođe u vanrednim okolnostima koje se ne bi mogle izbeći čak i da su preduzete sve razumne mere.

- Prema Montrealskoj konvenciji, obaveze operativnih avio-prevoznika treba da budu ograničene ili isključene u slučajevima kada je događaj izazvan vanrednim okolnostima koje se nisu mogle izbeći čak i da su preduzete sve razumne mere. Takve okolnosti mogu se posebno desiti u slučajevima političke nestabilnosti, meteoroloških uslova koji nisu kompatibilni sa obavljanjem leta u pitanju, bezbednosnih rizika, neočekivanih nedostataka u bezbednosti leta i štrajkova koji utiču na rad operativnog avio-prevoznika - navodi se u ovoj uredbi.

Takođe, navodi se i da bi trebalo smatrati da postoje vanredne okolnosti “kada uticaj odluke o upravljanju vazdušnim saobraćajem u vezi sa određenim vazduhoplovom na određeni dan dovede do dugog kašnjenja, kašnjenja preko noći ili otkazivanje jednog ili više letova od strane tog aviona, iako je dotični avio-prevoznik preduzeo sve razumne mere da izbegne kašnjenja ili otkazivanja”.

foto: Shutterstock

Air Serbia: Ovo su vaša prava u slučaju kašnjenja leta

Nacionalna avio-kompanija Air Serbia izdala je obaveštenje koje definiše prava putnika u slučaju da im se uskrati ukrcavanje u avion, kao i u slučaju ukidanja ili dužeg kašnjenja letova.

- Kada ima razloga da očekujemo da će vreme polaska biti kasnije od planiranog vremena polaska: za dva ili više sati (za letove do 1.500 kilometara) za tri ili više sati (za letove između 1.500 i 3.500 kilometara) i za četiri ili više sati (za letove preko 3.500 kilometara) imaćete pravo na sledeće besplatne prednosti: besplatne obroke i osveženja u skladu sa vremenom čekanja, dva besplatna telefonska poziva, teleksa ili poruke putem faksa ili mejla - navode iz kompanije Air Serbia.

foto: Shutterstock

Oni dodaju i da “kad je razumno očekivano vreme polaska najmanje dan nakon vremena polaska koje je prethodno najavljeno, ponudiće: besplatan hotelski smeštaj u slučajevima kad je neophodan boravak tokom jedne ili više noći ili kad je potreban dodatan boravak u odnosu na nameravani, kao i besplatan prevoz od/do aerodroma do/od mesta smeštaja (hotela ili nečeg drugog)”.

- Ukoliko vam je let odložen najmanje pet sati nakon planiranog vremena, za sve letove (do 1.500 kilometara, između 1.500 i 3.500, preko 3.500 kilometara), imate pravo na nadoknadu u roku od sedam dana, pune cene karte po ceni po kojoj je kupljena, za deo ili delove putovanja koji nisu realizovani, i za deo ili delove koji su već realizovani ukoliko let više ne služi svrsi u pogledu vašeg prvobitnog putnog plana, zajedno sa, kad je to relevantno, povratnim letom do prve tačke polaska, u najkraćem mogućem roku - navode iz naše avio-kompanije.

BiznisKurir/Biznis.rs