OTKRIVAMO ŠTA SE STVARNO KRIJE IZA "POPUST DO 70%" Sezonska sniženja u jeku, lista obmana trgovaca sve duža: Ovim trikom nas deru!

Sezona letnjih sniženja u prodavnicama i buticima traje do 15. avgusta i veliki broj kupaca već je navalio na akcijske cene, koje ih privuku da kupe i ono što im zapravo uopšte ne treba. Reklame i veliki natpisi o sniženjima do čak 70 odsto samo su maska jer je u radnji jedva nekoliko artikala zaista sniženo do te mere, dok je ostatak robe po paprenoj ceni!

Prošle nedelje počela su i zvanično sezonska sniženja u radnjama. Ako je sudeći po gužvama tokom vikenda u tržnim centrima, potrošači su jedva dočekali, a trgovci su spremni za dobru zaradu jer pomoću starih trikova uspevaju da navuku kupce da pazare i ono što im uopšte nije na spisku. Izlozi su oblepljeni natpisima "sniženje", "rasprodaja", "50 odsto niže", "do 70 odsto jeftinije", "sve upola cene", "popust 30 odsto"... Potrošači omamljeni ovim iznosima kupuju šta stignu, od jakni do kupaćih kostima.

foto: Zorana Jevtić

Došla po kupaći, kupila kaput

- Došla sam u kupovinu s namerom da uzmem papuče i kupaći kostim za more, a iz radnje sam izašla s debelim duksom, trenerkom i zimskom jaknom... Ono što mi je trebalo nisam ni kupila jer zapravo nije bilo na sniženju kao što je pisalo u izlogu, dok su zimske stvari bile upola jeftinije. Letnje stvari jedva su bile na 20 odsto popusta i nema brojeva - kaže za Kurir čitateljka A. Đ. iz Beograda, koja upozorava da su istaknuti popusti obmana.

Marko Dragić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije kaže da postoje dva sezonska sniženja - jedno je letnje od 15. jula do 15. avgusta, a drugo zimsko od 15. decembra do 15. januara.

foto: Zorana Jevtić, Shutterstock

- U letnjem sezonskom sniženju isključivo treba da se nađe letnja garderoba, ako tu postoji nešto od kolekcije jesen-zima, to je svakako propust trgovaca i za sankciju je od nadležnih inspekcija, koje treba da sankcionišu taj propust. Ona može da se prodaje u letnjem periodu, ali ne sme da se predstavlja kao sezonsko sniženje - rekao je Dragić za RTS.

Trikovi trgovaca

Iz udruženja za zaštitu potrošača više puta su upozoravali da trgovac cene povećava pre sniženja, a onda ih tada fiktivno snizi. Na sniženju se često mogu naći i roba s greškom, oštećena roba ili čak artikli u najmanjim ili najvećim veličinama, koje retko kome odgovaraju. Činjenica je da se ovi trikovi teže uočavaju i zato prolaze kod mušterija.

foto: Zorana Jevtić

Šta nam trgovci podvaljuju na sniženju Pocepanu ili isflekanu odeću i obuću

Garderobu od pre nekoliko sezona

Robu koju ionako niko nije kupovao

Raspar - donji deo u jednom broju, a gornji u drugom

Vesna Perinčić iz Republičke unije potrošača za Kurir kaže da trgovac mora da poštuje zakonsku regulativu kada je reč o rasprodaji, sezonskim sniženjima i akcijama jer za sve njih važe određena pravila.

foto: Kurir TV

Koje trikove koriste trgovci Oglase najviši procenat sniženja, a u prodaji je zanemarljiv broj artikala po toj ceni

Imaju malu količinu robe na sniženju

Snižena roba obično bude na kraju prodavnice, dok su na ulazu sezonski artikli po punoj ceni

Prvo podignu cene, pa iste snize

Stalne rasprodaje reklamiraju kao sezonske

Na sniženju su uglavnom samo mali ili najveći brojevi, koji retko kome odgovaraju

- Rasprodaja može da se objavi samo ukoliko trgovac zatvara objekat ili se seli na drugo mesto i traje dok traju zalihe. Od sezonskih sniženja imamo zimsko i ovo letnje, koje može da traje najduže dva meseca. Trgovac ovde mora jasno da naglasi staru i novu cenu. Zabranjeno je oglašavanje prodajnih podsticaja kojim se oglašava navodna rasprodaja ili prividno sniženje cene robe ili usluga, obim sniženja ili sl., ako je roba bila ponuđena po ranijoj ceni u zanemarljivo kratkom periodu. Potrošači moraju biti obazrivi jer jedna petina asortimana treba da bude snižena po procentualnom sniženju koje je istaknuto - kaže Perinčićeva i dodaje:

Saveti za potrošače Idite namenski u kupovinu, imajte spisak neophodnih stvari kod sebe

Ponesite otprilike onoliko novca koliko mislite da vam je potrebno

Uporedite stare cene i popuste

Obratite pažnju na dodatne pogodnosti jer se ponekad isplatiti i dati malo više novca, ako time dobijate neku pogodnost, na primer - duži garantni rok

- Potrošač je navučen natpisima da uđe u radnju, lako može da poklekne i da smatra da kupuje po dobroj ceni jer je brzopleto poverovao poruci trgovca. Bitno je da potrošači budu razumni i obazrivi i da namenski idu u kupovinu.

Bonus video:

02:35 KAKAV CRNI CRNI PETAK, OVO NEMA VEZE SA ŽIVOTOM! Beograđani u šoku: Trgovci napumpaju cene pre akcije, pa ih stave na popust