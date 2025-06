Portparol William Russella objašnjava zašto: "Vijetnam je već dugo omiljena destinacija među onima koji paze na budžet i digitalnim nomadima, jer nudi sve što je potrebno za kvalitetan život. Od sunčanih plaža do velikih gradova, dobre hrane i ljubaznih domaćina, modernih pogodnosti i drevnih tradicija koje tek treba otkriti – Vijetnam je jedna od retkih zemalja koje zaista mogu reći da imaju sve."

-Ima više od 3.000 kilometara obale - Vijetnam se proteže duž Istočnog mora i nudi bezbroj peščanih plaža, od popularnih poput Nha Tranga do skrivenih uvala na ostrvu Phu Quoc. More je toplo cele godine, a riblja jela uvek sveža.

-Ulica je često živahnija od restorana - ulična hrana srce je vijetnamske kuhinje. Pho (goveđa supa s rezancima), bun cha (svinjetina s vermicelli rezancima) i banh mi (baget sendvič s lokalnim dodacima) samo su neki od legendarnih specijaliteta koje možete pojesti doslovno na plastičnoj stolici uz put – i to jako dobro.

-Više od 50 etničkih manjina - iako većinu stanovništva čine Vijetnamci (Kinh), zemlja je dom i za više od 50 različitih etničkih skupina, od planinskih naroda na severu do zajednica na granici s Kambodžom. Svaka ima svoje jezike, nošnje i običaje.

-Ima vrlo mlado stanovništvo - više od polovine Vijetnamaca mlađe je od 35 godina. To se vidi i u brzom razvoju zemlje, posebno u tehnologiji, obrazovanju i startup kulturi, osobito u velikim gradovima.

Četvrto mesto zauzima Indija, gde se trosobni stan može unajmiti za prosečnih 433 dolara (373 evra) mesečno. "U Indiji će vaš budžet dosezati puno dalje, što vam omogućuje luksuzan način života – čak i u jednom od njenih megagradova", tvrdi portparol. No, ističe i kako život u Indiji nije za svakoga: "Na indijski način života treba se priviknuti, pa to možda neće biti lako za one slabijeg srca."