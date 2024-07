LETOVANJE NA OVOJ POPULARNOJ DESTINACIJI VIŠE NIJE LUKSUZ: Srbi je obožavaju, a neki i žive tamo, avionska karta i za 75€

Malta je ostvrska zemlja koju sačinjava arhipelag u Sredozemnom moru i nalazi se južno od Sicilije. Arhipelag čine tri ostrva: Malta, Gozo i Komino i gde god da odsedate, tamo vam sigurno neće biti dosadno.

Mnogi Srbi tamo žive, a sve je više turista iz naše zemlje jer su avionske karte veoma pristupačne, piše MONDO.

Čarter letovi do Malte mogu da se nađu po ceni od čak 30 evra (povratna karta van sezone), a ni smeštaj nije toliko skup, doduše zavisi u kom delu Malte odsedate. Cene karata su podložne promenama, a evo koliko koštaju u sezoni, kao i koliko košta smeštaj.

U avgustu (od 27. do 5. septembra) povratna karta će vas izaći 75 evra iz Beograda. Smeštaj koji je najbolje ocenjen, a ima najnižu cenu će vas izaći 400 evra po osobi u gradu Sliema koji je veoma lepo uređen. Celo šetalište je pored mora, a postoji i peščana plaža koja je i van sezone puna. Ono što je jako zanimljivo kod Malte jeste da do Sicilije odatle može da se stigne za samo sat i 45 minuta i to brodićem.

foto: Shutterstock

Mnogi kombinuju letovanje pa pet dana provedu na Malti, pet dana na Siciliji i avionom se vrate sa Sicilije za Beograd ili neki drugi grad. Brodić u sezoni košta u proseku 70 evra, a van sezone padaju cene.

Što se tiče ponuda koju nude agencije, u mestu St. Paul možete da provedete sedam dana u julu za 590 evra po osobi. U cenu su uključne avionske karte kao i smeštaj u hotelu sa tri zvezdice. U hotelu imate i doručak. Hotel se nalazi na 300 metara od plaže i na veoma je dobroj lokaciji.

Za 589 evra po osobi možete da letujete takođe sedam dana na Malti u hotelu sa četiri zvezdice u mestu Mellieha. U cenu je uključen doručak kao i avionske karte.

(Kurir.rs/MONDO)