BANJE BISERI SRBIJE, A SMEŠTAJ MOŽE DA SE NAĐE ZA 1.100 DINARA! Obilaze ih i stari i mladi najviše leti, a gostiju ima i zimi

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Yuta), Aleksandar Seničić za naš portal otkrio je zašto mladi sve više posećuju banje, i koje su trenutno najpopularnije.

Banje u Srbiji beleže veliku popularnost, a Seničić nam je otkrio koje su omiljene posetiocima.

- Generalno i zimi, ali pre svega leti, banje su jako popularne u Srbiji i tu imamo nekoliko njih koje se izdvajaju: Vrnjačka banja i Soko banja, Prolom banja, banja Vrdnik, banja Kanjiža, Ribarska banja, a sad od skoro i Kuršumlijska banja - otkrio nam je on.

Kako je dalje istakao, banje su sve više uređene, te ljudima mogu mnogo toga da ponude.

- Znači imamo nekoliko banja koje sad imaju nove kapacitete, lepo su uređene, i to ne samo smeštaj, nego su i one same lepo sređene. Imamo i banju Koviljaču koja je takođe značajno napredovala, dakle, u banjama boravi ogroman broj ljudi, tokom leta. To ima logike jer veliki broj banja ima otvorene bazene, centre na otvorenom i tako dalje, tako da to ljudima bude zanimljivo - dodao je Seničić.

foto: Kurir tv

Pri daljem istraživanju proverili smo i koliko iznosi smeštaj u pomenutim banjama, a ovo su najniže cene koje smo pronašli:

- U Vrnjačkoj banji smeštaj se može naći i od 1800 dinara za jednu noć.

- U Soko banji smeštaj se takođe kreće oko 1.900 dinara, koji je najjeftiniji.

- Prolom banja je pak malo skuplja u odnosu naprethodne dve, te se najjeftiniji smeštaj kreće od 2.800 dinara.

- U Vrdnik banji smeštaj se može pronaći i od 1.100 dinara za noć.

- Kanjiža je takođe slična sa cenama kao njena prethodnica, te je "početna cena" za jednu noć svega 1.500 dinara.

- U Ribarskoj banji nudi se smeštaj od 1.500 dinara za jednu noć.

- U Kuršumlijskoj banji najjeftiniji smeštaj kreće se od 1.900 dinara.

- U Banji Koviljači smeštaj se može pronaći i za 2.000 dinara.

Kurir.rs/Telegraf Biznis/Prenela S. Č.