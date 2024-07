SVI DETALJI O REGISTRACIJI KOLA Pogledajte koliko će vas ubuduće koštati, cena zavisi od nekoliko faktora, OVA 2 SU NAJBITNIJA

Kada govorimo o budžetiranju jedan od najvećih godišnjih izdataka na koja domaćinstva u Srbiji računaju je registracija vozila. Tako će na primer prema gruboj računici, za porodični auto zapremine motora 1.900 kubika i snage oko 100 konja registracija koštati od 41.500 do 44.000 dinara.

Registracija vozila se obavlja jednom godišnje kada vlasnici automobila moraju otići u MUP sa pripremljenom dokumentacijom, saobraćajna dozvola, dokaz o izvršenom tehničkom pregledu (registracione listove), dokaz o plaćenim taksama i obaveznom osiguranju vozila (uplatnice i polisa osiguranja) i lična karta.

Šta sve ulazi u trošak registracije jednog automobila? Kada govorimo o registraciji treba imati na umu šta sve od troškova ona podrazumeva. Pogledajte u nastavku: tehnički pregled

godišnja naknada za javne puteve (zavisno od vrste vozila)

godišnja naknada za zaštitu životne sredine (zavisno od vrste vozila)

administrativna taksa (zavisno od vrste vozila)

komunalna taksa

Budžet Republike Srbije – porez na luksuz

Registraciona nalepnica – 236 dinara

Saobraćajna i tablice

obavezno osiguranje vozila

Tehnički pregled

Zahvaljujući odluci Vlade Srbije donetoj 4. februara 2022. godine, cena tehničkog pregleda ove godine je ista kao i prethodne dve. Uredbom koja je tada doneta cena tehničkog pregleda je propisana, tj. njen maksimalni i minimalni iznos (uključujući PDV).

Tako je on za putnička vozila od 3.070 dinara do 6.020 dinara, motocikle od 2.120 do 4.120 dinara, teretna vozila od 4.620 do 11.920 dinara.

foto: Shutterstock

Premija osiguranja od autoodgovornosti

Od 1. maja ove godine premija osiguranja od autoodgovornosti poskupela je za oko 5 odsto. Prethodno poskupljenje polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti bilo je 1. januara 2024. kada su cene skočile između 12 i 15 odsto.

Kuri.rs/Blic