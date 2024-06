PRIPREME ZA GREJNU SEZONU POGURALE POSKUPLJENJA NA BERZAMA: Cena gasa se ugovara dugoročno, a jedna stvar je ključna

Srbija u nerednom periodu mora obezbediti energetsku stabilnost i zato moramo što pre krenuti u pregovore sa našim partnerima kako bismo povećali rezerve gasa čija cena raste, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je podsetio da je gas za predstojeću zimu već otišao sa 300 na 420 dolara za 1.000 kubnih metara gasa.

- Struja skače, govorimo u svetu i na berzama, dakle upravo i zbog cene gasa. Amerikanci do novembra neće sigurno izvoziti njihov tečni gas, to će stvarati probleme na energetskom tržištu - rekao je Vučić za RTS.

On je naveo da Srbija sada ima 544 miliona kubnih metara gasa, od čega 381 u Banatskom dvoru, a 163 u mađarskim skladištima.

- Nisam zadovoljan, moraćemo da povećamo naše rezerve gasa i da krenemo u pregovore sa našim partnerima i mađarskim prijateljima. Mi moramo da razgovaramo i sa Rusima i sa Azerbejdžanom i da to uradimo što pre - poručio je Vučić.

Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas smatra da Srbija ima dosta stabilnu situaciju što se gasa tiče.

- Imamo skladište Banatski dvor i skladište u Mađarskoj, a pored toga mi iz Balkanskog toka možemo da izvučemo dovoljne količine za naše potrebe. Cena gasa se ugovara dugoročno i ona je uvek vezana za cenu nafte na svetskom tržištu i ako jedna raste, raste i druga, ali samo onaj deo cene koji se odnosi na vezu sa naftom, ali to nisu neke velike razlike - kaže Vuletić za Kurir.

NEOPHODNO JE POVEĆATI REZERVE GASA

Nebojša Atanacković, većinski vlasnik AD "Nafta" kaže da je povećanje rezervi gasa nešto što je neophodno.

- Dobili smo određene cene gasa u periodu kada su išle naviše. Vremena se menjaju, s obzirom na zabranu u Zapadnoj Evropi da se kupuje gas iz Rusije, dok za Azerbejdžan to ne važi. Mi smo pre sukoba u Ukrajini imali odlične cene, ali su one nešto povećane u poslednjim nabavkama. Radi se o velikim količinama, o energetskoj stabilnosti države, a imamo mogućnosti da pre zime napunimo skladišta i to treba iskoristiti. Ako je to nedovoljno treba imati obezbeđene količine gasa sa cenama koje se znaju unapred - ističe Atanacković.