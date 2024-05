GAZDA PAJA DAJE PLATU OD 160.000 DINARA I NIKO NEĆE DA RADI! Besplatan obrok, slobodan vikend, sve po dogovoru I OPET NIŠTA!

- Plata 160.000 dinara, rad u dve smene, svaki drugi vikend slobodan i besplatan obrok, a može i dva, po dogovoru. Majstore za burek, javi se - ovako glasi oglas jednog vlasnika pekare u Pančevu koji više od dva meseca ne može da pronađe radnika, konkretno majstora za burek. Iako su uslovi rada, složićete se, i više nego dobri, za dva meseca koliko oglas postoji, gazdi Paji javio se samo jedan kandidat.

Nažalost, posle sedam dana, odustao je od potencijalnog posla jer mu "ne odgovaraju uslovi". Zašto je pekara teže pronaći nego iglu u plastu sena, pa i pored plate od hiljadu i više evra?

Vodoinstalater, moler, keramičar, automehaničar, stolar, pekar, samo su neka od zanimanja koja su u Srbiji, gledajući svakodnevne oglase, veoma tražena, međutim poslodavci muku muče da pronađu radnike za ove pozicije.

Ovakvo iskustvo ima Pavle Sremčević poznatiji kao gazda Paja iz Pančeva koji drži pekaru skoro dve decenije.

foto: Shutterstock

Pre više od dva meseca, postavio je oglas u kom traži majstora za burek - oglas je stavio na vrata lokala, na bandere u kraju i na autobuska stajališta, ali rezultata nije bilo. Niko se nije javljao na oglas.

Zbog toga je objavio i na društvenim mrežama. Samo jedan kandidat se javio, ali je i on odustao jer je, kako je za Nova.rs ispričao vlasnik pekare, zainteresovani mladić ipak nezadovoljan uslovima.

- Šta da vam kažem osim da sam šokiran, ali zaista šokiran. Prosto mi ne ulazi u glavu da niko neće da radi za te pare. Pa, meni da je neko nudio toliko para pre deset, dvadeset godina, ne bih ni otvarao pekaru, nego bih radio za drugog. Verujte. Jer, teško je biti preduzetnik, a radnik sa ovakvom platom… Isplati se i te kako - ističe sagovornik.

Dodaje da je prosečna plata za pekare početnike između 80.000 i 90.000 dinara. Majstori za peciva, ipak, dobijaju više u skladu sa iskustvom.

- Radi se o tome da mladi danas neće da rade za male pare iako to nisu male. Što se tiče ove pozicije koju ja tražim, to je čovek koji ima iskustva. I on može biti mlad jer pekar se postaje sa 17-18 godina. Ako napreduješ, učiš i vredno radiš, već sa 25 godina možeš da budeš majstor za burek i da primaš platu veću od hiljadu evra. Kandidat koji se javio na oglas ima iskustva u radu, ali mu se ne dopada rad u dve smene. Ne znam šta bi on, drugi rade i treće smene - ističe gazda Paja.

foto: KCN Printscreen

Gazda Paja nije jedini pekar koji ne može da pronađe radnika. Setimo se Dragana Pajića iz Stepojevca koji je nekoliko meseci tražio majstora za pecivo.

Iako je nudio platu od 1.000 evra plus bonus, nažalost, na oglas su se javljali samo neozbiljni i kandidati bez iskustva, dok onih pravih nije bilo.

- U Beogradu je lakše naći pekara jer se ti ljudi stalno vrte po gradu, rade po više poslova. To su ljudi koji su u pekarstvu i mogu da rade šta god hoćete jer imaju znanje. Kod mene radi momak iz Vranja. Eto, on je došao čak s juga, a zašto? Zato što je tamo plata pekara 50.000 dinara, a ovde je osnovica 1.000 evra. Zadovoljan sam njime, kod mene je već godinu i po dana. Ima besplatan smeštaj, ne plaća struju i vodu. To ga ništa ne košta. A prima platu - ispričao je on tada.

NEMA KO DA RADI U proteklih godinu dana na sajtu za zapošljavanje Infostud bilo je objavljeno osam oglasa u kojima su se tražile buregdžije. Kada se u obzir uzmu i početnici i majstori sa iskustvom, prosečna plata koja je nuđena bila je 1.000 evra.

Miloš Turinski iz Infostuda objašnjava da je jedna novosadska pekara ponudila najvišu platu majstoru ovog zanata - čak 200.000 dinara, uz uslov da se uz prijavu pošalje snimak rada.

- Uprkos visokim platama, majstora ovog zanata teško je naći. Ljudi odlaze u inostranstvo iako su kod nas plate veće nego što se nude na zapadu za taj profil zanimanja, dok mladi ne žele da uče taj zanat, jer je potrebno dosta truda i vremena da bi se od početnika napravio vrhunski buregdžija. Potrebno je da prođe tri do pet godina da bi neko s talentom postao vrhunski buregdžija - ističe on.

Da pekara zaista nema, potvrđuje i predstavnik Unije pekara Srbije Zoran Pralica, koji upozorava da postoji nekoliko razloga zbog kojih u našoj zemlji nedostaje ljudi za ovaj kadar.

- Plate pekara se kreću od 80.000 do 180.000 dinara. Imamo problema sa malim brojem radnika, posebno kada je letnja sezona, jer dosta njih ode u Crnu Goru ili Hrvatsku, zato što su tamo bolje plaćeni. Velike poteškoće stvara i činjenica da se mali broj dece upisuje u stručne škole pekarstva. Pojedine škole već počinju polako da gase odeljenja za te delatnosti, ili spajaju pekare i mesare da sastave razred. Dosta škola i nema potrebnu prateću opremu na kojoj bi učenici mogli da vežbaju, a mi smo kao udruženje skoro sponzorisali i donirali opremu školama, da bi imali na čemu da uče - objašnjava Pralica.

