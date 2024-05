VEĆINA RADNIKA U HRVATSKOJ RADI ZA PLATU ISPOD PROSEKA: Objavljen iznos prosečne zarade, kako će to uticati na radne navike

Prosečna neto plata u pravnim osobama u Hrvatskoj u martu je iznosila je 1.326 evra, što je u odnosu na mart prošle godine nominalno više za 17,3 odsto, a realno za 12,7 odsto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u utorak.

Prema ovim podacima većina zaposlenih u Hrvatskoj ima ispodprosečne plate, prenosi Poslovni.hr.

Prema podacima DZS-a, medijalna neto plata za mart iznosila je 1.086 evra, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga.

Najviša prosečna isplaćena mesečna neto plata po zaposlenom u pravnim osobama za mart isplaćena je u finansijskim uslužnim delatnostima, osim osiguranja i penzionih fondova, u iznosu 2.033 evra, a najniža u proizvodnji odeće, 841 evro.

U odnosu na platu za februar ove godine, prosečna neto plata za mart bila je nominalno veća za 6,3 odsto, a realno veća za 5,4 odsto.

Prosečna mesečna isplaćena neto plata po satu za mart iznosila je 7,75 evra, što je u odnosu na februar više za 5,7 odsto, a u odnosu na mart prošle godine više za 27,5 odsto.

Većina zaposlenih sa ispodprosečnim platama

Budući da je medijalna neto plata za mart manja od prosečne neto plate (za 240 evra), to znači da je većina građana imala ispodprosečnu platu.

To pokazuje i distribucija neto plata iz koje se vidi da je 60 odsto zaposlenih primilo neto platu za mart do 1.230 evra, znači manje od prosečne plate, odnosno da oko dve trećine zaposlenih ima platu manju od prosečne, jer je granica sedmog decila 1.414 evra.

Zaposlenih koji imaju najniže mesečne plate, u iznosu jednakom ili manjem od 730 evra, bilo je deset odsto.

Podaci pokazuju i da je 20 odsto zaposlenih zaradilo neto platu za mart do 798 evra, a 30 odsto do 873 evra. Do 970 evra neto plate imalo je 40 odsto zaposlenih. Sledi medijalna plata (1.086 evra) i do tog iznosa bile su plate za polovinu zaposlenih.

Jednako ili manje od 1.230 evra imalo je 60 odsto zaposlenih, do 1.414 evra 70 odsto, do 1.649 evra 80 odsto, a do 2.042 evra 90 odsto zaposlenih. Ostalih deset odsto imalo je više od toga.

biznis.kurir.rs/Poslovni dnevnik

