KAD SVE POPLAĆATE, NIŠTA NE OSTANE OD PLATE Aleksandar deceniju živi u Engleskoj, opisao PAKAO kupovine stana: Traje godinu dana

Proces kupovine nekretnine u Engleskoj nije nimalo lak, gotovo svako gleda na neki način da se ugradi, a na useljenje u kupljenu nekretninu možete čekati i godinu dana.

Procedura uopšte nije jednostvana kao u Srbiji, a naš čovek Aleksandar koji skoro 10 godina živi u Engleskoj prošao je kroz pravi pakao tokom procedure kupovine stana.

O tome je posvetio jedan snimak na svom kanalu "Engleski gastarbajter", njegovo iskustvo prenosimo u celosti:

- Ko nije kupovao nekretninu u Engleskoj, taj ne zna šta je patnja. Engleska jeste razvijena zemlja. Međutim, u nekim stvarima su kao pre 500 godina. Tako isto proces kupovine i prodaje nekretnina. Ja sam mislio da je to mnogo savremenije nego što jeste.

Sada ću vam ispričati kako sam ja prošao kada sam kupovao ovu nekretninu, ovaj stan. Ja nisam znao da toliko puno ljudi ima umešano u tom procesu kupovine i prodaje nekretnine. Da svako tu hoće da se ugradi, da uzme neki svoj "komišn", neki "feed" da vam nešto uvali itd. To nisam znao. Inače, mi smo u tom trenutku iznajmljivali stan jedan i hteli smo da kupimo stančić neki za nas. Ja sam u tom trenutku baš menjao posao.

Dao sam otkaz u staroj firmi i prelazio sam u novu firmu. I onda sam pronašao na internetu, skinuo sam neku knjigu pa sam tu malo istražio kako sve to funkcioniše, te termine pa da znam kad me neko nešto pita od tih ljudi sa kojima ću da komuniciram. Ja sam to sve onako pročitao i rešio sam da odem na vebsajt da vidim koliko mogu da dobijem kredita. Imate ovde dosta tih sajtova koje upoređuju ponude banaka, to jeste "mortgage lendera". I onda možete da unesete vaše podatke - koliko vam je plata, na koliko godina uzimate kredit, koliko košta ta nekretnina itd.

Onda vam ti sajtovi uporede sve ponude, sve banke koje postoje na tržištu i onda vam izbace šta vam je najpovoljnije. I izbaci meni tu jednu banku i oni mi daju kao taj "agreement inprinciple" to vam je kao u načelu vam oni odobravaju kredit, ali morate da odete kod njih i onda da im date vaše prave podatke - da skenirate i pasoš i da date "payslipove" (izvode iz banke zadnja tri meseca), da prikažete visinu vaših primanja itd. I piše mi tamo neki referentni broj, kaže da odem u tu filijalu od te banke i da dođem sa tim papirom i tamo će mi onda konkretnije dati neku ponudu. I ništa, odem ja, zakažem ja "slot", odem u tu filijalu, uđem tamo, a ono radi neka žena, blage veze nema sa životom.

Ovde kakvih sve ljudi ima što rade na raznoraznim pozicijama, to nije normalno. Gleda ona mene, gledam ja nju, gleda me kao tele u šarena vrata. Ona tu nešto ukucava u kompjuter, nešto me pita, zanimanja... I na kraju njoj kompjuter izbaci da ja mogu da dobijem četrdeset nešto hiljada funti kredita... Kao to ne može nešto, vidim ja da nema ništa od toga, da ona ne zna svoj posao, da ona tu ne zna kako to funkcionište. I ja sam pričao sa kolegama na poslu i kažu mi oni da bi bilo bolje da odem, da angažujem nekog "mortgage advajzora", to jest brokera. To je inače osoba koja vam pomaže da pronađete bolji kredit. I da je mnogo lakše ako idem preko njih, zato što one tačno znaju kako sve to funkcionište. One isto imaju uvid u ceo sistem, čak i bolje imaju, imaju bolje aplikacije, mogu da bolje vide kakve se ponude ima na tržištu. I onda mogu lakše preko njih da apliciram. I velikom većinom ne morate ništa da im platite, nego oni žive od toga što te banke njima daju "commission free", to je kao provizija neka. Sad zavisi koji je iznos kredita u pitanju, oni mogu da dobiju po tom jednom dilu, mogu da zarade i po 600, 700, 800 funti, nekada čak i preko 1.000.

Tako da sam se ja onda odlučio da pronađem nekog "mortgage advajzora", savetnika, da me savetuje kako da kupim nekretninu, da mi nađe neki dobar "dil". I sada mi smo tu gledali kuće, pošto ovde u Engleskoj inače kada iznajmljate nekretninu, ne možete kao u Srbiji da napravite ugovor, pa sad ide mesec za mesec, pa sad iznajmiš na dva meseca, pa onda ćao, zdravo, ideš u neki drugi stan i to. Ovde, kada napravite ugovor, traži se da bude bar šest meseci ili godinu dana, uglavnom je godinu dana i onda kada vam se približi kraj tog ugovora, onda bi trebalo da produžite opet ugovor i onda opet, minimum je šest meseci. I onda jako je teško to sinhronizovati, da pronađete nekretninu koju vi želite da se uselite, da kupite jednu drugu nekretninu, a recimo ovu gde živite sada da tako namestite da nema tu puno preklapanja zato što ćete morati da plaćate gazdi kiriju dok traje taj ugovor.

Postoji fora, možete da se dogovorite sa gazdom, recimo ako želite ranije da izađete iz stana, onda on pokuša da stavi stan u oglase. Ako se pronađe neko ko želi da se useli ranije, onda možete da se dogovorite sa gazdom tako da se taj ugovor raskine. Ali dok se ne pronađe neka nova osoba koja će da uđe, a vi imate ugovor da ste zakupili taj stan na šest meseci, morate da plaćate tih šest meseci.

I odemo mi da gledamo kuće, i sad tu preko agencije, imate ovde isto kao i u Srbiji te agencije, i onda imate agenta koji vas vodi pa vam pokazuje nekretninu. Neki Britanac, kada ga čovek pogleda onako odelo kravata, mislite da je neko i nešto, Englez... I idemo mi za njim, kaže on da ga pratimo kolima da nam pokaže tu nekretninu i idemo mi tu, idemo i vidim ja da se meni ponavlja put. Pratim ga, vidim prošao sam jednom kroz taj deo grada, tako dva, tri puta ljudi moji.

On se pogubio, on ne može da pronađe gde je ta nekretnina. Kaže on, ajde daću vama "post kod" pa onda vi probajte da tražite, nešto ga zeza navigacija. Ukucam ja navigaciju i uspeomo mi da pronađemo gde je ta nekretnina. On je trebalo da me vodi do nekretnina, a ustvari ja treba da koristim moju navigaciju da gledam. Znači to je neverovatno kakvi ljudi rade ovde na raznoraznim pozicijima, počevši od te banke pa do ovog agenta. I odemo mi tu i svidi se nama ta nekretnina i mi rešimo da damo ponudu. Inače, ovde imate to što prodavac traži, koliko traži novaca da bi želeo da dobije, vi date vašu ponudu, pa onda pokušate da se nađete negde i onda vi možete koliko god želite puta da dajete ponudu. Ako postoji još jedna strana koja je zainteresovana da kupi, onda neće vam reći koliko ta druga strana nudi, ali će vam reći da je neko dao više od vaše ponude, pa vi onda možete da razmislite pa da date još više. I onda u slučaju da ona druga strana opet da više, onda vam kažu da je neko dao još više pa da li biste dali još više. Znači, nije ono fora da imate da date samo jednu ponudu, nego možete koliko god želite.

Međutim, samo smo mi bili zainteresovani da kupimo taj stan i mi damo ponudu i oni to prihvate. Zovu me iz agencije, prihvatili su kao moju ponudu, čestita mi, ajde. I sad kao kupili smo stan. I kreće sad tu ludilo. Sad pitaju me ovi iz agencije da li imam ja svog "solisitora" (advokat, prim. aut.) ili sam okej da koristim njihovog "solicitora". Oni imaju nekog koga oni preporučuju, kao oni jako brzo mogu da mu proslede podatke. Ja rekao ajde okej, pitao sam ja kolega, manje više su iste cene tih usluga.

Inače, svakako ko kupuje i svakako ko prodaje nekretninu mora da ima svog "solicitora". To je pravnik koji je specijalizovan za kupovanje i prodaju nekretnina ovde u Engleskoj. I onda sve ide preko njega, cela ta komunikacija u stvari funkcioniše preko tog "solicitora". I ajde reko može onda i preko tog njihovog "solicitora". I sad tu kreće ludilo, sad tu svakako hoće da zgrabi neki svoj kolač. Idem ja kod tog svog "advajzora", kod tog svog savetnika i on tu gleda i sad on meni kaže najbolje mi je da uzmem kredit na dve godine da mi je fiksirana kamatna stopa. Zato što ću opet za dve godine moći da dođem kod njega pa da mi uradi "re-morgage", znači da uzmem ponovo drugi kredit. Ali će mi biti onda kao bolji uslovi. I ajde reko meni to ok zvučalo, okej rekoh da zna šta radi, savetuje me. I kaže on treba da mu platim 200 funti uslugu. Kaže to samo sad mu platim 200 funti, prvi put. A svaki naredni put ne plaćam ništa. I ja reku okej, ajde dobro.

Čuo sam od ovih kolega da su neki isto tako prošli, da su davali po 200-250 funti i prvi put su platili. Onda posle toga svaki put kada se približi kraj tog fiksnog perioda, kada vam istekne, kada se približi kraj isteka perioda kada vam je fiksirana kamatna stopa, tada kontaktirate tog brokera i onda vam on pronađe neki bolji dil pa se uradi onda "re-mortage", da ne biste prešli na tu varijablu kamatnu stopu.

Svi tako rade ovde. I ok, mi prihvatimo to, platimo mu 200 funti i kažemo ok da aplicira. I baš kao za inat, isto ta banka gde sam ja bio lično da apliciram i on isto preko te banke nađe da mi je to najbolji deal. I on umesto mene aplicira za taj "deal" gde je dve godine kamat bila 2,04% i mi tu sve prikupimo podatke, sve to on uzme i meni odobre kredit. I onda on tu meni počne da bi bilo dobro imati neko zdravstveno osiguranje pa da mi tu slaže neku priču kako je tu bila neka, neki njegov klijent sad skoro pa imao, pa su uzeli to zdravstveno osiguranje pa imao posle karcinom pa onda kako je to jako dobro imati ako nešto desi. Ja sad razmišljam opet nije to malo, ovaj 200 hiljada, nije mi bilo onda baš svejedno, bio sam tek skoro ovde nov pa reko ne znam, ono dobiješ otkaz nešto, razboliš se ovo, ono nije ti svejedno, još mi je on nudio tu i neka osiguranja u slučaju otkaza. I ja tu razmišljam i reko ajde uzeću to neko osnovno zdravsteno osiguranje, to nije skupo, i životno, koje ne mogu da se setim tačno koliko je bilo nekako 60 funti, ako imam neki "serious illness" (ozbiljna bolest, prim. aut.), tako nešto. I mi tu kao ajde ok, uzmemo i on meni pokaže samo taj poslednji papir, da se potpišemo tu, uzeli smo životno osiguranje žena i ja i uzmem ja to kao "serious illness", u slučaju da imam neke ozbiljne zdravstvene probleme i to, da mi to osiguranje pokriva.

Rekoh, ajde uzeću to, pa sad onako ako mi se ne svidi, mogu uvek da otkažem. A pazite posle šta se desilo.Prihvatim ja sve to i mi sad čekamo, oni iz te agencije promene tamo u oglasima da stan više nije dostupan, nego piše kao "sold subject to contract". To znači da je prodat stan i da sad se čeka da se uradi ta dokumentacija. I tada počinje ludilo, kreću da me zovu sa svih strana. Ovi iz agencije, što znaju da sam kupio, prodali su moj broj, dali su moj broj raznoraznim nekim tako agencijama.

Kažu ovi iz agencije, prvo će vas zvati sad neko, neka firma koja sarađuje sa nama, koja treba da istraži da li ste vi za sprečavanje pranja novca i to da istraže da li je sve ok, da niste nešto sumnjivi. To košta 80 funti, to treba da platite, ja reku dobro. I kako mi je on to rekao, rekao zvaće vas ovih dana, mene za 15 minuta zove neko iz te agencije. I on je tu onda ljubazan smeška se preko telefona i traži da mu dam podatke iz pasoša, adresu, šta kupujemo, koliko imamo depozita, sve to. I onda oni tu proveravaju nešto i 80 funti, bup. I onda još mi uvali i kaže, za tih 80 funti smo mi uradili te pretrage, koje su neophodne vašoj agenciji da oni mogu da nastave dalje. I sada vi imate tu sa nama kao neke usluge, ne znam šta. I to je tri meseca kao free, a onda posle tri meseca se automatski prebacujete na neki "subscription", kao na neku pretplatu i treba da plaćam ne znam ja koliko, 9-10 funti mesečno nešto što mi uopšte i ne treba, ali mi to uvale. I kao zvaće me oni kad se približe kraj tog trećeg meseca pa mogu ja da otkažem to. To sad držim u glavi, zapisao sam da moram da otkažem to, da mi ne bi skidali za nešto bezveze. Ovde sad sa svi strana hoće nešto da vam skida za ovo, za ono, za račun, za neku pretplatu.

Na kraju kad se sve to poplaća, ništa vam ne ostane od plate. Znači tako su se organizovali, samo gledaju da vam nešto uvale. Onda zove me tamo neki, nudi mi neko osiguranje, building insurance. A to mi uopšte i ne treba zato što ću imati svaki stan ovde u Engleskoj. Kada plaćate selfish charge to već imate tamo u računu, a to taj building insurance. Nudi me pa mi tu ubeđuje da mi treba building insurance. Onda prodali moj broj telefona, odjednom vidim propušten poziv na telefonu. Uzmem da vidim kom je zvao, ja ga zovem nazad, reku sigurno nekom je zove u vezi nekretnine i to. I ono vidim govori kao this is premium number. Znači ono neki specijalan broj počeo da mi skida tamo pare sa telefona. Znači neko me je cimnuo samo i sad u tom nekom ludilu kada vas tako na stop neko zove, nešto traži totalno ste sluđeni.

Zove me onda taj solicitor, taj njihov pravnik, zove me on da mi kaže da sad kao moraju da krenu u neka istraživanja, znači ovde kada kupujete nekretninu, onda kao mora da se plate neki izveštaji da se istraže, da se vidi kao da li postoji neki rizik od poplava, od vode, od ovo ono. Onda se tu gleda, ne znam, blizina škole i tako dalje, ima tu zagađenost vazduha i raznorazne stvari i oni tu mene zovu ovo i to samo na cap, cap, plaćaj, ovaj je izvještaj 200, ovo je 300, znači ja sam tu pukao jedno 500, 600 funti samo ovako. I to se sve završilo, ja dobijam te izveštaje, manje više su bili okej i čekam i ništa se ne dešava, znači prolazi sad tu vreme, prolazi jedna nedelja, druga nedelja, svi ćute, ništa se ne dešava, ja kao kupio stan, a nema pomaka. Ja pitam, zovem toga agenta što nam je pokazao taj stan, ja ga pitam šta se dešava, rekao kada će tu moći da se napreduje sa ovim i to.

Kaže on pa ti si u čejnu, kaže u lancu, ja reku čemu, kaže on u ceinu, u lancu, kaže ti si jedna karika u tom lancu, ti si ova poslednja karika, došao sam ja kao first time buyer, prvi put kupujem ovde nekretninu i ja sam sad kao, ja nemam taj lanac, ja sam čejn free, ali kaže ove što je vama prodao nekretninu, oni još uvek nisu pronašli nekretninu koju bi oni želili da kupe. Jer ovde to tako funkcioniše da i taj što je vlasnik te nekretnine, on to nije vlasnik da je to njegaova sve, nego on je uzeo kredit, to je pod hipotekom i sad on tu želi da ostane i da plaća tu kredit i da on pronađe sebi nešto što odgovara, znači on je hteo da kupi neku kuću nešto veće i onda ja sad treba da čekam njega da on pronađe sebi neku nekretninu, a onda i pitanje i ta nekretnina, taj što prodaje, da li je taj već našao nešto ili nije, to može da bude dugačak, taj čejn lanac može da bude, da bude pet, šest ljudi koji su tu uvezani i to sad sve treba da bude perfektno sinhronizovano, da se svi dogovore tačno u vreme, znači kog dana će da se razmenete ti ugovori da se sve to sinhronizuje. Ja gledam, ovaj čovek traži nekretninu da kupi ko zna da li će naći, ja ovde živim na kiriji, znači ističe mi već, ili moram da obnovim ili moram da tražim drugi stan, ako tražim drugi stan da iznajamljujem onda opet moram da uzmem bar na šest meseci i onda šta ako on nađe za mesec dana pa uspem da se uselim za dva, tri meseca u ovaj novi stan onda moram da plaćam tamo kiriju tri, četiri meseca bez veze.

Ako se budem selio u neki drugi stan, baš je bila nezgodna situacija i ja ovaj, ja kažem ko zna koliko će to potrajati rekao ja ne znam ali ja razmišljam rekao bolje mi da gledamo neku drugu nekretninu koja je čejn free, ko zna ovaj čovek da li će uopšte da pronađe. Posle sam baš ispratio, zato što smo posle toga rešili da nađemo drugi stan koji je čejn free i onda smo našli ovaj stan koji smo kupili. Znači ovaj stan je gazda se iselio, on je iznajamio kuću u nekoj blizini super škole, zato da bi mu deca dobila tu školu. Onda je ovaj stan držao prazan i jedva je hteo da ga proda što pre da ga proda kako ne bi u stvari bez veze bacao pare ovde na troškove održavanja ovog stana tako da je njemu bilo u interesu što pre da se useli, a i nama je bilo da u stvari proda stan, a nama je u interesu bilo da se što pre uselimo u ovo, da ne plaćamo tamo kiiriju i tako da smo našli ovaj stan i to nam je bilo onda, kako se zove, tu smo bili sretni što je ovaj stan bez tog lanca, bez čejna, da znači samo treba da se ta dokumentacija odradi.

I onda opet zovu solicitore, i onda opet bum, opet ta istraživanja, plaćaj, opet sve iste te izveštaje, znači pukao sam tamo para za tu prvu nekretinu što sam hteo da je kupim, znači nisam mogao da dočekam da on pronađe i jšj sam pratio baš posle, ja mislim da je taj lik tek za godinu i po dana pronašao šta se njemu svida, znači ja sam sad trebao da čekam kao budala godinu i po dana da on pronađe sebi nekretinu, znači neverovatno. Tako da je dobro da smo odustali od toga, ali na kraju to tako funkcioniše, u stvari da ovde uopšte nije to tako kao na Balkanu, da se vi dogovorite sad ono i odete za, dobijete kredit, odete za tri dana, prebacite pare, gotovo, nego uvek to traje bar tri meseca ta procedura i što je interesantno, do tog dana dok se ne razmene ugovori, sve je otvoreno. Znači to što sam ja kao kupio taj stan, to ništa ne znači. I drugi put kad sam dao ponudu i kad mi je bila prihvaćena ponuda, zove me agento opet, congratulations, sva kao robot.

Već sam znao šta, da to ništa ne znači. To što sam ja, što mi je prihvaćena pomoć. Znači može i to prodavaci da odustane mogu i ja, može svašta da se desi. I bukvalno ovde u Engleskoj, do samog kraja, dogod se ti ugovori ne razmene, sve visi o koncu i bilo koja strana može da se povuče u bilo kom trenutku. I onda kad imate taj čejn ljudi koji su povezani u to, znači što menjaju nekretnine. Bilo ko da odustane, da mu se nešto ne svidi, na primer u tom izveštaju što dođe, nešto nije zadovoljan sa nečim, to sve pada u vodu. Onda se čeka da se tu nađe neka zamena, da onda se tu nađe neko rešenje. I to može da potraje jako dugo.

To može da potraje i godinu dana, ceo taj proces. Nekada bude čak i duže. Znači se nekada vam čak i istekne ta ponuda što ste dobili od banke, ponuda za kredit. Uglavnom te ponude važe 6 meseci. I onda kada vidite da nećete uspeti da završite taj proces kupovine, nekretnine, onda morate opet da tražite od banke da vam daju opet ponudu. Pa se može da se promeni kamatna stopa. Znači jako, jako veliki stres. Ali neće niko tu da izađe iz svog stana pa da ode u kiriju privremeno ili tako nešto. Neće, zato što je to ovde jako teško. Selidba svih tih stvari i te kirije kaže da su bar na 6 meseci. Neće niko da gubi novac. Tako da svi gledaju da budu onda uvezani u tom lancu i da čekaju. Znači katastrofa sistem kako to funkcioniše. I ništa mi ono krenemo u proces kupovine ove nekretnine. I sad šta se tu desilo. Znači taj mortgage advisor koji je meni trebao da savetuje, da mi daje neke dobre savete i to. Kada je tu prošlo, kada je ovaj kredit prošao i sve to. Prvo taj solicitor što je radio za nas je bio katastrofa.

Znači uopšte nisam zadovoljan sa njim. Oni su samo uzeli tog solicitora. Nama su nam dali zato što su oni povezani. Onda verovatno uzimaju neki procenat. Ovo im nabacuju posao. Solicitor je bio katastrofa. Solicitor je zeznuo neku stvar. Tako da mi kada smo ušli u ovaj stan ja sam počeo da dobijam duple račune. Dobijam, pošto ovde plaćamo kao neke troškove vezano za održavanje zgrade, a plus plaćamo neke troškove vezano za održavanje okoline zgrade, kao trava, drveće, parking i tako dalje. I odjednom meni počeli da stižu dupli računi. Na jednom računu mi stižu računi za ovu zgradu, plus za održavanje spoljašnosti, a dodatno dobijam drugi račun samo za spoljnost. Ja gledam, plaćam iste stavke dva puta. I onda zovem solicitora da mu kažem nešto tu nije u redu. Kaže ono, ne, ne, to je dobro, sve je u redu. Pa sam morao onda sam da vijam te ljude, da istražujem tu, da vidim šta se dešava.

Rekli su mi iz te firme da je napravljena greška, da solicitor nešto nije dobro odradio posao, da sad to treba se promeniti. Pa su mi posle vratili nazad pare. Znači nastao je totalni cirkus, tako da morate imati jako dobrog solicitora ovde kada kupujete, da on to sve uradi kako treba, da proveri, da sve to pročešlja kako treba. Ali meni su uvalili tog nekog, njihovog samo da bi uzeo proviziju od tog solicitor. I posle kad sam ja uzeo taj kredit koji je bio fiksiran na dve godine, znači posle dve godine je istekla ta fiksna kamatna stopa koja je bila oko 2%, i posle dve godine sam trebao da se prebacim na ovu varijabilnu kamatnu stopu. I onda svi ljudi ovde pre nego što isteknu te dve godine, onda gledaju da opet angažuju svog brokera, da im pronade neki drugi dil pa da se prebace na nešto bolje, neki bolji ovaj morgage, znači rade re-morgage. I taj lik je, taj moj mortgage-advisor, moj savetnik mi je rekao da ce mi on to uraditi džaba i da će mi se javiti. I ja čekam i stvarno čovek mi se javi. I opet on meni nudi da se radi na dve godine taj re-morgage i kažem 300 funti da mu platim. Ja pričam s ovim mojim kolegama na poslu, kažu kao, nama tako niko nije uzeo pare, samo prvi put smo platili, posle nismo ništa plaćali. Ja kažem rekao, pa mislim, kažem ja i tom mortgage-advisoru, rekao prošli put ste mi rekli da samo jednom se plaća i više ništa se ne plaća. Kaže on ne, ne, ne, kaže on ima porodicu, on treba da hrani svoju porodicu, da izdržava, ne može on to raditi besplatno. Uopšte mi ne spominje taj free koji će da dobije svakako od banke.

I ja slušam, slušam, i kaže on kao da ce mi popust kao 100 funti, kao ono, uradiće mi za 200 funti. I taj lik je u stvari hteo da mene, ovaj, svake dve godine da ja idem preko njega, da mu plaćam svake godine 200-300 funti, i da on svake dve godine mene šalta iz jedne u drugu banku, zato što on dobija taj komišan fii onda. Znači, bukvalno jedne godine uzme 600 funti, onda za dve godine, em što mu ja platim 200 ili 300 funti, za tu njegovu, kao, uslugu, posle on opet dobija taj komišan fii za dve godine. Njemu je bilo u stvari u interesu da on mene šalta iz jedne u drugu banku, i da mi uzima na svake dve godine od mene da mu plaćam, on od banke da uzima proviziju. Uopšte, njega nije bilo briga da mi daje neki dobar savet.On je hteo samo da me navuče, da ja plaćam, tu, kao, idiot. I onda kad sam ja vidio šta se tu dešava, a nisam vam rekao ono zdravstveno osiguranje, ovaj, kako me zeznuo, znaci, i to zdravstveno osiguranje, kada smo mi ušli u ovaj stan, ja sam tu posle nekih šest meseca vidio da mene tu uopšte ne treba. Da ja plaćam to neko zdravstveno osiguranje, kad sam ja to malo bolje, znači, istražiio to. Nije svejedno, kad imaš karcinomu, znači, to je baš ono, samo napravljamo tako da vam uzme novac, ovaj, samo neki specijalni slučaj, ovaj, tu kao pokriveno i to. Ne treba meni to osiguranje, i ja rešim, ja nazovem tu kompaniju i ja kažem, reku, ja više ne želim da plaćam to zdravstveno osiguranje, imam na poslu, imam ovaj neko životno osiguranje, imam i neko zdravstveno šta znam, ne treba mi ovo, bezveze bacam pare. Tu se i baš i dete rodilo, ne treba mi to i ja to otkažem.

Posle nedelju dana stiže pismo iz te firme od tog mortgage advisora, vam piše tamo kao da nisam smeo da raskinem taj ugovor sa tom kompanijom, zato što na kraju je ispalo u stvari da je ta kompanija za zdravstveno osiguranje u stvari platila toj agenciji za koju radi taj moj mortgage advisor, platila mu je neki commission fee, tipa ne znam, na hiljadu i nešto funti, zato što su oni mene našli kao klijenta i uslov za taj commission fee je to da ja dve godine redovno plaćam, svaki mesec da ja godine plaćam to zdravstveno osiguranje. I sad kako sam ja prekinuo to, ta kompanija za zdravstveno osiguranje je tražila nazad novac, da se valjda vrati nazad od te agencije. I sad ta agencija je tražila od mene da ja isplatim hiljadu i nešto funti, zato što ja taj ugovor nisam ni video, znači taj meni je ovaj advisor od milion tih papira kada mi je tražio da donesem te slipove i sve to, on je meni dao ovako jedan papir i rekao mi je da, znači, plaćam 10 funti ovo, 10 funti ono, ili se tu popišem, uopšte mi nije pokazao taj neki deo gde je u stvari bilo napomenuto, gde je bilo stavljeno napomena gde je bila, da ja u suštini ovaj ne smem prve dve godine da prekinem. Dakle, onda sam morao da nastavim da plaćam dve godine to zdravstveno osiguranje, onda sam raskinuo i to zdravstveno osiguranje i rekao sam da više ne idem preko tog mortgage advisora, rekao sam mu da više neću, nemam nikakva posla sa njim i onda sam posle našao nekog drugog, nekog online mortgage advisora koji je bio 100 puta bolji, koji mi ništa nije naplatio, koji je bio skroz transparentan..

Neverovatan sistem, ali eto tako je moja bilo iskustvo ovde, sada sam mnogo pametniji nego što sam bio i kažem, moj savet je da otvorite četvoro očiju ovde kada kupujete nešto zato što svi gledaju da vas zeznu ovde, uopšte nije naivno, ispričao je Aleksandar.

