ZABELEŽEN PAD CENE PRASIĆA NAKON PRAZNIKA: Evo koliko sada koštaju po kilogramu, isti slučaj i sa jagnjićima

U klanicama na području Pirota tokom protekle nedelje pala je cena teladi simentalske rase težine do 160 kg, a otkupljivana su najčešće za 650 din/kg, prenosi STIPS. Klaničari sa područja nišavskog regiona, protekle nedelje su po višim cenama otkupljivali tovne bikove simentalske rase, teških više od 500 kilograma, najčešće za 380 din/kg.

Na području podrinjskog regiona otkupna cena teladi simentalske rase SM rase, težine do 160 kilograma, bila je 750 din/kg. Za otkupljene tovne bikove, težine iznad 500 kilograma, plaćali su 370 din/kg, a za krave za klanje 270 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kraljevu zabeležena telad simentalske rase težine do 160 kilograma prodavana su po dominantnoj ceni od 820 din/kg, tovni bikovi za 365 din/kg, a krave za klanje po ceni od 250 din/kg. Cena priplodnih junica bila je oko 200.000 dinara po grlu.

foto: Shutterstock

Prasići od 600 do 700 din/kg

Protekle nedelje zabeležen je pad otkupne cene prasadi težine od 16 do 25 kilograma u klanicama na području nišavskog regiona, a dominirao je iznos od 600 din/kg. U Loznici je zabeležen kako pad cene prasadi, tako i tovnih svinja težine do 120 kilograma. Za otkupljenu prasad klaničari su protekle sedmice plaćali 650 din/kg, a za tovljenike 240 din/kg.

Dominantna cena prasadi, težine od 16 do 25 kilograma, iznosila je 700 din/kg na pijaci žive stoke u Kraljevu. Za tovne svinje, u zavisnosti od težine, kupci su trebali da izdvoje od 180 do 220 din/kg. Dominantna cena krmača za klanje iznosila je 160 din/kg, kao i prethodne sedmice. Najčešća otkupna cena tovnih svinja, težine od 80 do 120 kilograma iznosila je 240 din/kg u klanicama na području južnobanatskog regiona.

foto: Profimedia

Za jagnje do 600 din/kg

U klanicama na području pirotskog regiona jagnjad su otkupljivana za 550 din/kg. Pad otkupne cene jagnjadi evidentiran je u klanicama na području nišavskog regiona, pošto je dominirao iznos od 500 din/kg.

Najčešća otkupna cena jagnjadi iznosila je 600 din/kg u klanicama na području podrinjskog regiona. Otkupna cena ovaca takođe je mirovala, a dominirao je iznos od 220 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kraljevu jagnjad su najčešće koštala 550 din/kg, jarad 520 din/kg, a ovce 220 din/kg. Cena ovnova za priplod iznosila je oko 29.000 dinara po grlu.

(Kurir.rs/Agroklub)