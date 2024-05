KILO DOMAĆE KOBASICE 800 DINARA, SPRŽA 1.500, VEŠALICA 1.400, A TEK SLANINA! Detaljni cenovnik suhomesnatih proizvoda uoči Vaskrsa

Kilogram domaće kobasice u Leskovcu košta 800 dinara, vešalica 1.400 dinara, dok južnjački specijalitet "sprža" stoji za 1.500 dinara po kilogramu!

Uoči dva velika praznika kod pravoslavaca - Vaskrsa i Đurđevdana mnogi građani pripremaju bogate praznične trpeze za koje daju mnogo novca. Tu se nalazi sve počev od predjela gde su obavezni suhomesnati proizvodi, raznoraznih svežih sezonskih salata pa sve do bogatog mesa, pečenja, roštilja, torti ili kolača.

U jednoj leskovačkoj Fejsbuk grupi jedan član objavio je ponudu suhomesnatih proizvoda sa cenama koje su privukle mnoge potrošače.

U njegovom cenovniku navodi se da kilogram vešalica košta 1.400 dinara, kilo slanine 1.100 dinara, sprža 1.500, dok kobasica iznosi 800 dinara za kilogram.

Inače, kilogram kobasice u marketima iznosi od 800 do 900 dinara za kilogram, dok sto grama slanine iznosi od 270 do 370 dinara što znači da kilogram ide i do 3.700 dinara što je znatno skuplje.