MILIONER OTKRIO KO ZASLUŽUJE BAKŠIŠ, A KO NE: Bitnu ulogu igra vrsta posla, evo kada je nezgodno ne date napojnicu

Muškarac koji je odbio da se predstavi, za CNN je podelio svoju neobičnu odluku, a to je kako deli bakšiše. Kako je i sam istakao, on je radio u Mekdonalsu neko vreme, te je upoznat koliko je teško raditi uslužne poslove, pa samim tim često zna i da nagradi one koji ga usluže.

Ipak, iako je danas milioner, i težak period je daleko iza njega, jedna stvar mu posebno 'zapada za oko', a to je da je bakšiš faktički obavezan, i da to i te kako podiže iznos potrošnje.

- Možete promeniti svoj način razmišljanja i da nagradite ljude za odličnu uslugu, a da pritom zaštitite svoje finansije. Iako se neki ljudi možda ne slažu, evo tri situacije u kojima odbijam da dajem bakšiš:

1. Čitač na prodajnom mestu gde se ne vrši nikakva usluga

- Recimo da odete u tržni centar i kupite pecivo izloženo na prednjem pultu. Službenik koristi hvataljku da stavi pecivo u smeđu papirnu kesu nakon čega se vrši naplata. Videćete podrazumevane opcije saveta od 15%, 20%, 25% ili bez bakšiša. Obično ću pritisnuti dugme bez saveta ili prilagoditi procenat onome što mislim da je razumnije. Isto važi i za kafu, osim ako nisam razvio lični odnos sa službenikom ili ako ti podižu raspoloženje svakog jutra - rekao je on.

2. Uzimanje računa 'za poneti'

- Jedna od nezgodnijih situacija za napojnicu je kada stignete u restoran pre nego što je vaša porudžbina spremna. Dok sedite ili stojite okolo i čekate, mogli biste malo porazgovarati sa osobom koja tamo radi - istakao je on.

- Kada račun konačno stigne, postoji ček sa rečju 'bakšiš' ispod ukupnog iznosa. Retko oklevam da pređem horizontalnu liniju preko takvog polja, s obzirom na to da nije izvršena nikakva usluga, napojnica se ne mora platiti. Ne bih trebao da dam napojnicu zaposlenom da se samo nasmeje i kaže 'zdravo'. Sada, ako dođem ranije u restoran i barmen me poželi da sednem, natoči mi čašu vode i posluži me hlebom i puterom, mala napojnica je u redu - dodao je muškarac.

3. Plaćanje majstora za popravke

- Kada vodoinstalater, električar, majstor dođe u moju kuću da nešto popravi, iako pružaju uslugu, ne dajem napojnicu - rekao je on.

- Zanatlije često naplaćuju minimalnu naknadu za posetu i satnicu. U zavisnosti od toga gde živite, satnica može biti stotine dolara. Kada vam daju račun, ne postoji ni stavka gde možete dati bakšiš. Takođe može biti nezgodno za obe strane da razmene gotovinu u smislu napojnice. Naravno, ako moj vodoinstalater uspešno otkloni curenje koje me muči godinama, ostavljam velikodušnu napojnicu - dodao je on.

