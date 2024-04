ZARADA BEZ RADA, A PRILIV IDE DECENIJAMA: Postoji način da ne mrdnete prstom, a da pare samo 'kaplju', dostupno je čak i u Srbiji

Ulaganje u Berzu, svejedno da li je u pitanju naša, Beogradska berza, ili ona najčuvenija, američka, može da bude i te kako uzbudljivo. Međutim, šta ako čovek želi da mu bude malo dosadno, ali da novac, ipak, kaplje na račun? I to sigurno i bez ikakvog rizika.

- Planirate li da u budućnosti lovite manje rastuće akcije, a da umesto toga prikupljate više investicionih prihoda? Ako je tako, niste sami. Mnogi investitori smanjuju svoju aktivnost što su duže na tržištu, prepoznajući da pasivniji pristup odabiru akcija često može doneti bolje povrate - piše Jahu fajnens.

Na američkoj berzi, kako piše Jahu fajnens, postoje odlične tri firme koje su garant sigurne zarade. Njihove akcije su „jake kao čelik“, dividende (prihodi) sigurno stižu, i što je najbolje, čovek može da ih zadrži zauvek.

foto: Shutterstock

Podsetimo, bez obzira na to da li želite da se bavite ulaganjem u akcije ili obveznice na domaćoj ili stranim berzama, postoji prilično laka procedura da počnete.

Banka Amerike (Bank of America)

Banka Amerike zaista je investicija za prihod koju možete kupiti i zadržati zauvek. Čak ne morate ni da pratite šta se dešava.

Da li to znači da se akcije Banke Amerike uvek dobro drže? Ne baš. Kao i kod svih svojih bankarskih kolega, akcije Banke Amerike imaju lošije performanse tokom, taozkvane, kontrakcione faze ekonomskih ciklusa. To se verovatno neće promeniti u budućnosti.

Ali, nešto drugo što se neće promeniti je korišćenje novca za obavljanje poslova. To uključuje davanje zajmova, korporativno finansiranje ili jednostavno čuvanje kapitala u obliku depozita.

foto: Shutterstock

Svi ovi poslovi su u domenu poslovanja Banke Amerike. Ona ima i konkurentsku prednost, jer je jedna od najvećih kompanija u bankarskoj industriji, što joj pruža dovoljno snage da drži konkurenciju pod kontrolom.

Iako je bila prisiljena da gotovo potpuno obustavi dividendu posle krize hipoteka sa niskim kreditnim ocenama 2008. godine, banka je pouzdano povećavala svoju isplatu pre toga, i redovno je povećavala kvartalne isplate od tada. I to više nego malo. Godišnji rast dividende tokom poslednjih pet godina je gotovo deset odsto.

Takođe, postoji puno prostora za dalji rast. Manje od trećine njene tipične dobiti po akciji troši se na isplate dividendi. To je puno fleksibilnosti.

Trenutni prinos dividendi akcije iznosi 2,7 odsto, što nije previše. Međutim, ono što njihove akcije nemaju u prinosu, više nego dobro nadoknađuju pouzdanošću.

foto: Reuters, Refinitiv, Yahoo Finance

Dablve-Pi Keri (W. P. Carey)

W. P. Carey nije ime koje je svima poznato, čak ni u SAD, a kamoli u Srbiji. Ipak, investitori koji traže prihod trebalo bi da stave tu firmu na svoj radar, ulažući u akcije dok prinos iznosi 6,3 odsto.

Ona je investicioni trust za nekretnine, ili „REIT“. To znači da poseduje nekretnine i veći deo svojih prihoda od zakupa prosleđuje akcionarima. Takva sredstva su savršeno prilagođena da služe investitorima koji traže prihod.

Firma posluje tako što su njegovi zakupci odgovorni za mnoge troškove koje bi inače plaćao vlasnik nekretnina. To, u suštini, znači da W. P. Carey ne naplaćuje toliko visoke kirije kao što bi to drugi vlasnici nekretnina radili za komparativne nekretnine, ali takođe prebacuje veliki deo troškova na svoje zakupce. Pokazalo se kao značajna prednost, s obzirom na to da inflacija snažno povećava mnoge promenljive troškove (poput poreza, komunalija i osiguranja) nekretnina.

foto: Shutterstock

Njihovi najveći zakupci uključuju proizvođače auto-delova ABC Technologies, privatni lanac K-12 škola Nord Anglia Education i farmaceutski istraživačko-proizvodni pogon Apotex Pharmaceutical Holdings, da navedemo samo neke.

Takođe, dobro je diverzifikovan geografski, sa manje od 60 odsto poslovanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Nijedna industrija ne čini više od trećine njegove baze zakupaca, što garantuje stabilnost ove kompanije.

Znajte da su REIT-ovi osetljivi na promene kamatnih stopa, a posebno na rastuće stope. W. P. Carey nije izuzetak. To je glavni razlog zašto je cena ovog REIT-a bila tako nestabilna (uglavnom loša) od 2019. godine. Mogla bi da ostane volatilna i u predvidljivoj budućnosti, dok se kamatne stope konačno ne stabilizuju.

foto: Shutterstock

Ipak, kao berzansko ulaganje koje isplaćuje dividende za dugoročno ulaganje, W. P. Caray je iz mnogo razloga veoma privlačan.

(Filip Moris) Philip Morris International

Na kraju, dodajte giganta duvanske industrije Filip Moris (Philip Morris International) na svoju listu akcija za pasivni prihod koje možete kupiti i zadržati zauvek, piše Jahu fajnens.

Možda to ne zvuči ili ne izgleda sasvim ispravno. Široko je poznato da je upotreba duvana ozbiljna pretnja po zdravlje. Pokret za prestanak pušenja postoji već dugo, i definitivno dobija dosta pažnje.

foto: Shutterstock

Međutim, činjenica je da je pušenje i dalje iznenađujuće često. Svetska zdravstvena organizacija kaže da još uvek ima oko 1,25 milijardi redovnih korisnika duvana, što je samo malo manje od cifre od malo više od 1,3 milijarde navedene tokom većeg dela protekle decenije.

Organizacija ne očekuje značajno smanjenje ovog broja ni u predvidljivoj budućnosti. Naravno, sama populacijska ekspanzija ide u korist industriji duvana.

Suština je u tome da, iako nema stvarnog rasta u budućnosti za Filip Moris, proći će nekoliko decenija visokih prihoda ove firme, koji samo čekaju da budu ostvareni.

foto: Profimedia

Takođe, Filip Moris se priključio novom trendu Iqos tehnologije za zagrevanje duvana bez dima. Isporuke ovih proizvoda porasle su skoro 15 odsto u 2023. godini.

U međuvremenu, dok su ukupne isporuke cigareta blago opale prošle godine, ukupne isporuke svih njenih proizvoda zajedno su, u stvari, porasle. To je, zaključuju berzanski stručnjaci, dividenda koja se isplaćuje – i povećava – kao švajcarski sat već godinama.

