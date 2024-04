Sigurnosna nit, vodeni žig, kinegram i tehnika duboke štampe - zaštitni su elementi na novčanicama i ujedno dokaz njihove autentičnosti.

Kako bi utvrdili da li je novac pravi, građani mogu da ga opipaju i provere vizuelno. Iako većina, kaže, da se nije susrela sa lažnim novčanicama, upoznati su sa metodama provere.

02:38 KAKO UTVRDITI DA LI IMATE FALSIFIKOVANE NOVČANICE? Stručnjaci upozoravaju: Najzastupljeniji su apoeni od 500, 1.000 i 2.000 dinara

Tri najzastupljenija falsifikata su apoeni od 500, 1.000 i 2.000 dinara. Kada je reč o devizama, dominira novčanica od 50 evra, dok su među dolarima najviše krivotvoreni apoeni manji od 100 dolara. A šta činiti kada se posumnja da je novac lažan!?

- Pravilan postupak bi bio da građanin takvu novčanicu odnese u najbližu policijsku stanicu ili banku, gde će mu novčanica biti zadržana, dobiće potvrdu sa upisanim serijskim brojem, apoenom i valutom. Onda policija ili banka novac šalju na ekspertizu Narodnoj banci Srbije. Ukoliko se radi o falsifikatu on će biti zadržan u Narodnoj banci Srbije, nema nadoknade, znači primalac je pretrpeo štetu - naveo je Miroslav Jeremić, Odeljenje za borbu protiv falsifikovanja novca NBS.

foto: Kurir televizija

Među merama predostrožnosti su korišćenje kartice za plaćanje i razmenjivanje novca samo u registrovanim menjačnicama ili bankama.

- Svi građani koji dođu kod nas kada kupuju te devize, oni imaju pravo da traže da se upisuju serijski brojevi, sa tim serijskim brojem on je siguran, može mirno da spava, jer ako slučajno dođe do neke greške, ili nekog falsifikata koje im je dao neko iz menjačkog mesta, oni su u mogućnosti da se vrate i prijave to policiji ili da dođu kod nas. Što je najbitnije napomenuti, da svi građani koji kupuju, da to ne rade u restoranima, kafićima, pijacama, već da dođu na ovlašćena mesta - rekao je Borislav Grujić, Udruženje menjača Srbije.

foto: Kurir televizija

Ukoliko vam se lažnjak ipak nađe u novčaniku, najbolje je da to odmah prijavite banci ili policiji, jer se puštanje falsifikata u opticaj smatra krivičnim delom za koje je predviđena zatvorska, ili novčana kazna.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:34 OTKRIVENO KOLIKI NOVAC BI UŠTEDELI POLJOPRIVREDNICI UKOLIKO ZADRŽE SVOJE PRAVO! Stručnjaci bez dileme: Nemačka je ponižena država