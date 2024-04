KAKO SE KREĆE CENA PRASIĆA PRED PRAZNIKE: Evo u kom kraju su najjeftiniji i koliko se novca mora izdvojiti

Otkupna cena teladi simentalske rase težine do 160 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području mačvanskog regiona. Telad su u ovom kraju najčešće otkupljivana za 820 din/kg, prenosi STIPS.

U klanicama na području braničevskog regiona pala je otkupna cena krava za klanje simentalske rase, a prošle nedelje dominirao je iznos od 220 din/kg. Na pijaci žive stoke u Požarevcu nije bilo značajnijih promena u pogledu ponude, tražnje i cena teladi i ostalih kategorija koje su se mogle pazariti tokom druge sedmice aprila.

Telad težine do 160 kilograma, simentalske rase, na stočnoj pijaci u Kraljevu mogla su se pazariti po ceni od 820 din/kg, dok je dominantna cena tovnih bikova telesne mase od 500 kilograma iznosila 365 din/kg. Kod krava za klanje simentalske rase je dominirao iznos od 250 din/kg, a priplodnih junica 200.000 dinara po grlu.

Prasići do 650 din/kg

Otkupna cena prasadi, težine od 16 do 25 kilorama, bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području jablaničkog regiona, jer je dominirao iznos od 520 din/kg. Na stočnim pijacama u Čačku prasići težine do 15 kilograma, prodavali su se najčeće za 570 din/kg.

Za one od 16 do 25 kilograma odgajivači su dobijali 550 din/ kg, dok je u kategoriji tovljenika težine od 80 do 120 kilograma dominirao iznos od 350 din/kg.

Iako su pojedini prodavci pokušavali da prasad težine do 15 kilograma, na stočnoj pijaci u Obrenovcu prodaju po ceni od čak 700 din/kg, prodaja se ipak najčešće odvijala za 650 din/kg. Po istoj ceni su se prodavala prasad od 16 do 25 kilograma. Izostala je ponuda tovnih svinja i krmača za klanje.

Jagnjad do 600 din/kg

Na pijaci žive stoke u Pirotu je dominantna cena jagnjadi dostigla iznos od čak 600 din/kg. Za razliku od pijace, u klanicama pirotskog regiona otkupna cena ovih životinja bila je niža u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 500 din/kg.

Klaničari sa područja braničevskog regiona protekle nedelje su po višim cenama otkupljivali ovce, najčešće za 220 din/kg. U klanicama na području podrinjskog regiona došlo je do pada cene jagnjadi na 570 din/kg i ovaca na 210 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu dominantna cena jagnjadi i jaradi je bila izjednačena i iznosila je 520 din/kg. Za ovce je trebalo izdvojiti 220 din/kg, a za ovnove za priplod malo više od 29.000 dinara po grlu.

