JOVANA U KAFIĆU PLATILA SKORO 2.000 RSD ZA SOK I KAFU: Svaki sastojak joj naplatili posebno, dva koštala gotovo 200 dinara!

Jedna Jovana iz Beograda je jutros na Dorćolu dva soka i dve kafe platila 1.860 dinara. Njoj su u kafiću posebno računali svaki sastojak soka i tako ga i naplatili.

Posle boravka u kafiću, najvažnije bi trebalo da nam bude da dobijemo fiskalni račun, ali osim toga, važno je i ono što piše na istom. Verujemo, ni sami ne gledate ponaosob baš svaku stavku, ali neobična nikome ne može da promakne.

Pojedini vlasnici kafića očigledno se dovijaju na razne načine kako da se dodatno ugrade u cenu koja će ići na džep mušterija. Odnedavno, kafići naplaćuju i kriške voća koje idu kao ukras na čaši pića. Neko čašu vode, negde med kao dodatak, ali ova nova pojava pojedinih ugostitelja, čini se, prevazišla je svaku meru.

foto: Shutterstock

Jovana je naručila dva voćna miks soka i dve kafe, a na računu se jasno vidi da je svaka stavka posebno naplaćena, i to ne malo. Dakle, posebno jabuka, posebno kruška, posebno đumbir, i to sve sa po 145 ili 175 dinara ponaosob.

Nažalost, treba da znate i da vlasnik na to ima pravo. Preciznije, može da odredi cenu i 1.000 dinara za kriglu piva, ili čaj, ili sok, ukoliko za to postoji interes, odnosno isplativost i potražnja.

- Prema Zakonu imaju pravo da formiraju cenu prema sopstvenom nahođenju - navodi nam izvor iz resornog ministarstva.

foto: Shutterstock

To nije nepoznanica, jer kafedžije alkoholne napitke, sokove i vodu prodaju od pet do deset puta, odnosno 500 do 1.000 odsto većoj ceni od nabavne, i tako sebi prave profit. Država se, uglavnom, ne meša da ne bi narušila slobodu tržišta i slobodno formiranje cena.

Ali, ukoliko bi bila reč o osnovnim namirnicama, na primer, ili ako bi skok cena bio drastičan, može iste da ograniči pod određenim uslovima.

Svaki potrošač, s druge strane, ima pravo izbora, može da uđe u kafić, pogleda cenovnik i sam odluči da li mu je prihvatljivo tu da sedne i popije piće.

Cene mogu tako da se drastično razlikuju od kafića do kafića, a činjenica je da ih pomeraju sezonski.

kurir.rs/blic.rs