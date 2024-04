LISTA NAJPLAĆENIJIH POSLOVA NA SVETU: Godinu završe sa gotovo 340.000 $ u džepu, iznenadićete se kad vidite ko je prvi na spisku!

Visina mesečne zarade je jedan od najvažnijih parametara koje uzimamo u obzir kada razmatramo neku poziciju, jer, hteli mi to da priznamo ili ne, novac je taj koji pokreće sve(t). Upravo zato, napravljena je lista zanimanja koja donose plate daleko iznad proseka.

Кada biramo zanimanje, obično razmatramo nekoliko važnih segmenata: da li nam je posao zanimljiv, da li postoji prostora da napredujemo i koliko možemo zaraditi na mesečnom, odnosno godišnjem nivou radeći to što želimo.

foto: Shutterstock

Dobra plata je, realno gledano, većini ljudi presudna, jer se bez novca danas ne može živeti - treba platiti kiriju ili ratu stambenog kredita, osnovne potrepštine, školovanje dece, treba izdvojiti novac za gorivo i poneko putovanje.

Ukoliko ste mladi i tek treba da se opredelite kojim ćete putem poći, odnosno koji fakultet upisati, ili ste na prekretnici kada je reč o karijeri, možda vam ovaj spisak najplaćenijih zanimanja koji je sastavio Neksford Univerzitet bude odlična smernica, jer su zarade na ovim pozicijama na zavidnom nivou.

12. Finansijski analitičar - 85.000 dolara godišnje

Ekspert u oblasti finansijske analize poslovanja kompanije i trendova na tržištu godišnje prihoduje nešto više od 85.000 dolara, kada je reč o razvijenim zemljama sveta. Finansijski analitičari igraju ključnu ulogu u donošenju svih finansijskih odluka: proceni isplativosti investicionih ulaganja, kreiranju portfolija aktiva i pasiva u kompaniji, analizi rizika u poslovanju i slično.

foto: Shutterstock

11. Data sajentist - 123.000 dolara godišnje

Pozicija data sajentista je izuzetno zahtevna, ali i te kako plaćena. Ovi stručnjaci se bave analizom podataka koristeći znanja iz oblasti matematike, statistike i programiranja, a njihova godišnja zarada, prema informacijama koje su dostupne, kreće se oko 123.000 dolara.

10. Investicioni bankar - 144.000 dolara godišnje

Investiciono bankarstvo je danas jedan od najunosnijih poslova, a ovi stručnjaci igraju ključnu ulogu u kreiranju finansijske strategije kompanije, pripajanju i akviziciji drugih privrednih subjekata i pružanju konsultantskih usluga u domenu investicija u akcije i hartije od vrednosti. Godišnje investicioni bankari u svetu zarade oko 144.000 dolara.

foto: Shutterstock

9. Naftni inženjer - 130.000 dolara godišnje

Istraživanje, eksploatisanje i prerada nafte i naftnih derivata danas su veoma zastupljena zanimanja, a pored toga i sasvim dobro plaćena. Stručnjaci iz ove oblasti godišnje mogu zaraditi i do 130.000 dolara, ali će za to morati dobro da se "pomuče" - ovakve pozicije često zahtevaju službena putovanja u nepristupačne delove sveta, čestu odvojenost od porodice i rad u izazovnim klimatskim uslovima, kao i znanja iz oblasti mašinstva, geologije, hemije i fizike.

8. Кorporativni pravnik - 149.000 dolara godišnje

Stručnjaci u oblasti korporativnog prava danas su izuzetno cenjeni, o čemu svedoče i prosečne zarade koje se u svetu kreću oko 149.000 dolara godišnje. Ovi eksperti su specijalizovani za pružanje pravnih saveta velikim korporacijama i njihovo zastupanje pred sudovima, a pored znanja privrednog prava oni moraju posedovati i visok stepen kritičkog razmišljanja i analitičkih veština.

foto: Profimedia

7. Senior softverski inženjer - 194.000 dolara godišnje

Senior softverski inženjer je profesionalac sa višegodišnjim iskustvom u oblasti programiranja i razvoja softvera. U timu su oni najčešće zaduženi za projektovanje, implementaciju i održavanje složenih softverskih sistema u skladu sa specifičnim potrebama kompanije, a na godišnjem nivou takvi sturučnjaci u razvijenim zemljama prihoduju oko 194.000 dolara.

6. Izvršni direktor - 197.000 dolara godišnje

Pozicija izvršnog direktora je za većinu menadžera srednjeg nivoa san, ali ona iziskuje ne samo izuzetna znanja, već i izvanredne liderske sposobnosti i moć strateškog razmišljanja. Oni kojima pođe za rukom da kroz karijeru savladaju sve prepreke i popnu se na sam vrh lestvice za to će biti i vrlo lepo "nagrađeni" - prosečne godišnje zarade u velikim kompanijama variraju oko 197.000 dolara.

5. Internet of Things arhitekta - 131.000 dolara godišnje

Internet of Things arhitekta je zapravo profesionalac u oblasti projektovanja i implementacije arhitekture IoT sistema. Drugim rečima, on je zadužen za kreiranje infrastrukture koja je u osnovi komunikacionih sistema, besprekornu obradu podataka i kontrolu unutar tih sistema. Za ovu poziciju potrebna su informatička znanja, a poželjno je i razumevanje računarskog inženjerstva ili neke srodne discipline. Internet of Things arhitekta može zarađivati i do 131.000 dolara godišnje ukoliko se na svetskom tržištu pozicionira dobro i ukoliko ima bogato radno iskustvo, prema podacima Neksford Univerziteta.

4. Psihijatar - 255.000 dolara godišnje

Briga o mentalnom zdravlju je danas vrlo izražena, a dobri psihijatri - jedni od najtraženijih stručnjaka. Oni igraju ključnu ulogu u prevenciji, dijagnostikovanju i lečenju mentalnih oboljenja, kao i savetovanju u oblasti psihijatrije i psihoterapije. Imajući u vidu koliku odgovornost ova profesija sa sobom nosi, možda je čak i nedovoljno plaćena - godišnje u svetu ovi stručnjaci zarađuju oko 255.000 dolara.

foto: Profimedia

3. Hirurg - 297.000 dolara godišnje

Izvođenje hirurških procedura je jedan od najzahtevnijih poslova današnjice. U njihovim rukama se svakodnevno nalaze životi ljudi kojima se sudbina nije osmehnula, a koji bi sve na svetu dali da iz operacione sale izađu zdravi i pravi. U zemljama kao što je Amerika izuzetni stručnjaci iz oblasti hirurgije godišnje zarade nešto više od 297.000 dolara, ali nažalost, u većini zemalja sveta je ova cifra drastično manja.

2. Кardiolog - 324.000 dolara godišnje

Bolesti kardio-vaskularnog sistema godišnje odnesu na stotine hiljada života. Izuzetnih stručnjaka iz ove oblasti medicine u svetu ima relativno malo (imajući u vidu realne potrebe), te su njihove zarade u svetu veoma visoke. Prema statističkim podacima, specijalista kardiohirurgije u svetu zarađuje prosečno oko 324.000 dolara.

foto: Shutterstock

1. Anesteziolog - 338.000 dolara godišnje

Izuzetnih stručnjaka u oblasti anesteziologije u svetu ima relativno malo, a ovo zanimanje se smatra jednim od najodgovornijih kada je reč o medicini. Stoga su njihove zarade u svetu veoma visoke. Specijalista anesteziologije u svetu zarađuje prosečno oko 338.000 dolara, a ova pozicija je ubedljivi "pobednik" u kategoriji najplaćenijih zanimanja na gotovo svim portalima koji se bave statistikom zarada.

