ODMOR 10 DANA U GRČKOJ VEĆ OD 85 EVRA SA PREVOZOM! Srbi planiraju letovanje u apartmanima, za uplate u celosti popust 10%!

Cene letovanja na omiljenim destinacijama naših turista ove godine biće veće i do 20 odsto!

Mnoge turističke agencije su već krajem januara objavile ponudu aranžmana za letnji odmor i cene se kreću od 100 do preko 3.000 evra u zavisnosti od aranžmana, tipa smeštaja i prevoza.

Veliki broj naših građana na letovanje tradicionalno odlazi u Grčku, a sudeći po ponudama ovogodišnji odmor se može naći već od 85 evra za deset dana sa prevozom za kraj maja u Stavrosu.

Ukoliko se za ove aranžmane novac u celosti uplati do 1. aprila ostvaruje se popust do 10 odsto.

Paket obuhvata smeštaj u apartmanima u vili i prevoz s tim što ukoliko putnik ima sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30 odsto.

Ukoliko želite da idete na odmor početkom juna to će vas koštati od 135 do 215 evra. Aranžman za početak jula sa smeštajem u apartmanima u vili sa prevozom iznosi od 155 do 245 evra u zavisnosti od tipa apartmana. Pik sezone i početak avgusta je najuskuplji i košta od 200 do 355 evra po osobi. Septembar je pak dosta jeftiniji i košta od 130 do 205 evra.

VAŽNO ZA TURISTE Od 1. januara ove godine boravišna taksa u Grčkoj za apartmanski smeštaj iznosi 1,5 evra po danu po smeštajnoj jedinici.

Nei Pori

Nei Pori je takođe jedno od popularnih letovališta naših građana, a ove godine smeštaj sa prevozom košta od 110 do 425 evra. U jednoj agencijskoj ponudi se navodi da letovanje u ovom mestu krajem maja košta od 110 do 140 evra.

Novi iznosi turističkih taksi u Grčkoj po smeštajnoj jedinici 1,5 evra za sobe za izdavanje

3 evra za hotele sa tri zvezdice

7 evra za hotele sa četiri zvezdice

10 evra za hotele sa pet zvezdica

Turisti koji u julu planiraju da provedu desetodnevni odmor u ovom mestu za to će morati da iskeširaju od 225 do 330 evra. U avgustu je letovanje skuplje i košta od 285 do 425, a početak septembra iznosi od 180 do 250.

Naravno treba naglasiti da hrana ne ulazi u ovu cenu te da to treba računati kao dodatni trošač.

Bonus video:

07:29 ALEKSANDAR SENIČIĆ O LETOVANJU SRBA I NAJATRAKTIVNIJIM DESTINACIJAMA ZA LETOVANJE