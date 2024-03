POLITIČARI SE NISU BAŠ ISPRSILI, SAMO JEDAN MINISTAR BIO ORIGINALAN ZA 8. MART: Evo čime su darivali svoje najbliže saradnice

Skoro svim političarima u Srbiji najbliže saradnice i njihove "desne ruke" su žene, ali se nisu baš mnogo "isprsili" kada su osmomartovski pokloni u pitanju. Svi su damama u svojim kabinetima delili bukete cveća osim jednog koji se baš potrudio i svojim koleginicama napravio i doneo jelo.

U kabinetu Gorana Vesića, ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saznajemo da je svim svojim saradnicama poklonio po lep buket cveća, a priredio im je i jedno prijatno iznenađenje.

foto: Foto: printscreen/tiktok/sicve011

- Napravio je suši i doneo u kabinet gde je pozvao sve i počastio ih - rekli su nam u Vesićevom kabinetu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije pravio razliku među damama, svim saradnicama poklonio je isto - po lep buket lala.

foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Srećan praznik svim ženama u Srbiji. Reklo bi se, uobičajena, protokolarna čestitka. Važnije od toga, naše bake, majke, supruge, sestre, ćerke su zaslužne za sve što imamo. Zaslužne za to što imamo život, državu, naciju, porodicu. I sve ovo obično izgovaramo kako bismo dokazali svoje balkansko džentlmenstvo, a ne zato što to stvarno razumemo. Ipak, sve više muškaraca shvata da su žene odgovornije, ozbiljnije i posvećnije u poslu od nas, i srećom, jasno je, ženama pripada budućnost. U svim sferama društvenog života. Drage žene, hvala vam za ljubav, hvala na svemu! - napisao je predsednik Aleksandar Vučić na svom instragam profilu uz video na kome se vidi da svojim saradnicama uručuje bukete lala.

Bratislav Gašić, ministar unutrašnih poslova kaže da ne pravi razliku među saradnicama, pa su sve dobile po knjigu i orhideju.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova je institucija koja obavlja teške zadatke vrlo profesionalno i odgovorno, ali takođe čuvamo vrednosti prave velike porodice, u kojoj se prema damamam uvek odnosimo sa poštovanjem i uvažvanjem. Dan žena, 8. mart, je još jedna prilika da im se zahvalimo na svemu što čine kako bismo svi zajedno bili bolji i uspešniji. I tu ne pravimo razliku. Sve pripadnice MUP na poklon su dobile orhideju, knjigu i pismo kojim sam im lično čestitao njihov najznačajniji dan u godini - kaže ministar Gašić.

Prvi potpredsednik Vlade zadužen za spoljnu politiku i bezbednost i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže za Kurir da je saradnice častio ružama.

- Svim ženama u ministarstvu sam lično uručio po ružu - rekao nam je Dačić.

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma ističe da je 8. mart dan za simboliku i da damama treba kupovati poklone i mimo tog datuma.

- To je dan za simboliku, nije bitna vrednost poklona. Muškarcima kažem uberi cvet na livadi, žutu ili belu radu, visibabu, to je pažnja, ona je bitna. Imam tri unuke, dve snaje, suprugu i sve su dobile po buket cveća. Kupim bukete 7. marta, ostavim ih u kolima i ujutru ih pozovem na kafu i podelim im. i sve su bile srećne. Saradnicama na poslu sam poklonio po tri ruže. A od novca sa računa Jedinstvene Srbije smo kupili 6.000 ruža i podelili ih damama u gradu. Nismo ih pitali za koga su glasale. Ruža košta 50 dinara i to nije puno para. Ako nemaš 50 dinara onda kaži nemam, pokloniće ti je - kaže Palma.