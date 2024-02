ANDREJ BEZ ISKUSTVA POSTAO MENADŽER KAFIĆA U SAD: Počeo da radi kao barista, a posle mu ostavljali bakšiš od 400 $, OVAKO je uspeo

Andrej Soldo je ovih dana postao viralan zahvaljujući videu na TikToku u kojem je otkrio kako je uspeo da postane menadžer jednog kafića bez ikakvog iskustva. Bila je 2022. godina kada je prvi put otišao u Ameriku i nije znao šta ga čeka. Ipak, reklo bi se da su mu se karte poklopile.

- Trebalo je da budem server asistent, ali nisu se držali ugovora, jer je menadžment tamo grozan, pa sam morao da prihvatim sve što mi se nudilo samo da počnem da radim. Ponudila mi se pozicija bariste u kafiću, što mi se nije sviđalo, jer su smene bile od 6 ujutru do podne - ispričao je svojim pratiocima.

Kako je istakao, odlučio je da prihvati posao, jer će tako dobro naučiti da ga radi i na taj način će upoznati goste koji dolaze. Ubrzo, počeo je da dobija posta pohvala, što su menadžeri primetili.

- Jednog dana mi je došao menadžer i rekao da ću biti zadužen za sve, za obuku novih zaposlenih, popisivanje stvari koje treba naručiti. Pitao sam hoću li to osetiti na plati, a on mi je rekao da ću imati satnicu od 20 dolara plus bakšiš. Ljudi moji, ja sam znao izaći s više para nego server u restoranu. Ova pozicija mi je otvorila vrata svim pozicijama u tom hotelu - priseća se on.

Dok je bio menadžer u kafiću, svi njegovi prijatelji Hrvati i Balkanci su kod njega mogli da piju kafu koliko su hteli, a ništa nisu morali da plate. Radio je sve pozicije u hotelu, tako da mu drugi posao uopšte nije bio potreban.

- Radio sam po restoranima gde mi je jedan čovek znao ostaviti i po 400 dolara bakšiša. Da se može zaraditi kao u Americi, i u Hrvatskoj bih konobarisao - ispričao je za Danas.hr Andrej Soldo.

kurir.rs/Telegraf Biznis