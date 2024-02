S TOPLJENJEM SNEGA SE TOPI I CENA PELETA: Koliko sada košta tona ovog ogreva, možete da prođete i JEFTINIJE

Zima u Srbiji nije ni uhvatila svoj pravi zamah, a za nešto više od mesec dana se i kalendarski završava, što ipak ne znači da se kupovina ogreva može tek tako prekinuti, jer sneg može da iznenadi.

Cena jednog od najrasprostranjenijih vidova grejanja, peleta, je polako krenula da opada u odnosu na januar, te se sada može naći između 27.500 i 35.000 dinara po toni. Ovaj iznos se može razlikovati u zavisnosti od kvaliteta i proizvođača, ali se se i za manje novca može pronaći na nekim sajtovima koji se bave kupoprodajom.

Faktori koji utiču na trenutnu cenu peleta u Srbiji

Cena peleta u Srbiji zavisi od nekoliko faktora, uključujući proizvodnju, dostupnost sirovina, potražnju i sezonske promene.

U septembru i oktobru 2023. godine, prodaja drveta i peleta je opala, što je dovelo do pada cene peleta. Tržište se stabilizovalo, ugalj je ostao na istom nivou, ali prodaja je i dalje opala zbog "miholjskog leta".

STALAN RAST PROIZVODNJE Proizvodnja peleta u Srbiji je u stalnom rastu, zahvaljujući sve većoj potražnji na domaćem tržištu i inostranstvu. Proizvođači peleta ulažu u nove kapacitete i tehnologije kako bi zadovoljili rastuću potrebu.

Do prvih ovogodišnjih pojeftinjenja je došlo još u januaru, rekao je tom prilikom Branko Glavonjić, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu.

- Želim da kažem da smo 15. januara evidentirali prva pojeftinjenja ogrevnog drveta na nekoliko stovarišta u Beogradu i u centralnoj Srbiji. Pojeftinjenja su simbolična, oko 200 dinara po prostornom metru, ali smo evidentirali i dva stovarišta na kojima je pojeftinio pelet - naveo je tada i doveo:

- Jedno stovarište se nalazi u Beogradu i cena peleta je 15. januara bila niža za 1.000 do 1.400 dinara po toni u poređenju sa decembrom, a na drugom stovarištu koje se nalazi u Šapcu cena je bila niža od 500 do 1.500 dinara po toni - rekao je on pre manje od mesec dana.

Kada upoređujemo pelet i ugalj kao opcije za grejanje, važno je uzeti u obzir nekoliko faktora. Trenutna cena peleta varira ali je ekonomičniji u poređenju sa ugljem "stanari", čija cena obično osciluje. Jedan od glavnih razloga za ovo je rastući trend prelaska na ekološko gorivo, koje se smatra znatno čistijim i održivijim.

Kada je reč o cenama, drvo za grejanje takođe ima konkurentske cene u odnosu na pelet. Trenutne cene ogrevnog drveta se kreću oko 70 evra za kubik. Potencijalni kupci bi trebalo da pratе trenutne trendove kako bi doneli najbolju odluku za svoje potrebe u grejanju.

Drvo ima nešto višu emisiju štetnih materija u poređenju sa peletom, ali se i dalje smatra ekološki prihvatljivim izborom u poređenju sa ugljem. Važno je napomenuti da u slučaju upotrebe drveta, probeđivanje adekvatne količine kvalitetnog materijala može biti veći izazov.

