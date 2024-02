CIGARETE SKUPLJE ZA 10 DINARA! Cenu digle ovi proizvođači: Najjeftinija paklica 340 dinara

Cigarete proizvođača "Filip Moris internešnal" iz Niša i "Japan tobako internešnal" iz Sente od početka nedelje skuplje su za 10 dinara. Isto toliko će od ponedeljka biti više cene paklica i kompanije "Britiš amerikan tobako" iz Vranja.

Do ovih poskupljenja dolazi zbog redovnog usklađivanja akciza. To znači da će potrošači najjeftinije pakovanje plaćati 340, a najskuplje 620 dinara.

Prateći akcizni kalendar, jedno poskupljenje stiže početkom, a drugo polovinom godine. Obično sve duvandžije to čine gotovo u isto vreme. Kada jedan proizvođač podigne cene i ostali to učine u roku od desetak dana. Cilj ovih izmena je usklađivanje sa standardima EU, po kojima bi do 2025. godine država trebalo da prihoduje najmanje 90 evra na 1.000 komada cigareta, odnosno 1,8 evra po paklici.

To znači da će nakon poskupljenja u narednoj godini, pušači u Srbiji u svom poroku da uživaju po istim cenama koje važe u Evropskoj uniji.

Izuzetak je bila 2023. kada su bila tri poskupljenja, jer je Vlada u oktobru povećala akcize na cigarete za osam odsto. To je uticalo da proizvođači podignu cene za 10 dinara. Sa tim oktobarskim uvećanjem akcize, država po jednoj paklici prihoduje 90,99 dinara, dok je do 1. oktobra to iznosilo 84,25 dinara.

Cene duvanskih proizvoda se, inače, ne uvećavaju automatski dva puta godišnje, već Vlada Srbije mora da ih odobri i to na osnovu podnetog zahteva svakog proizvođača.

(Kurir.rs/Novosti)

Bonus video:

01:08 ŠTA ĆE SVE POSKUPETI OD JANUARA: Režije, cigarete, veće takse! Ovo su detaljna poskupljenja (KURIR TELEVIZIJA)