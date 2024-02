MILIONI GLEDALI KAKO ZBOG SKUPOĆE PLAČE NA DRŽAVNOJ TELEVIZIJI Rođena Nemica u 35. morala da se vrati kod roditelja, nema za stan

Sramota me je, kazala je ona

Milioni Nemaca gledali su pre nekoliko dana na državnoj televiziji kako Pilar Diminger (35), rođena u Minhenu, plače jer iako zaposlena ona u 35. godini mora da se vrati kući i živi s roditeljima pošto su cene toliko otišle da ne može sebi da nađe stan.

Mlada žena koja ima uredan posao i karijeru naišla je bukvalno na zid u koji je udarila jer iako je davno završila školu i osamostalila se ona sada - u 35. godini, mora da se vrati u roditeljski dom jer ne može da se izbori sa skupoćom i u rodnom Minhenu sebi plaća stan.

Kaže da ju je to pogodilo što se i videlo na ekranima kada u jednom trenutku nije više mogla da zadrži suze čak ni pred TV kamerama. A situacija je sledeća: ni ljudi koji su zaposleni, vredno rade i štede ne mogu sebi da priušte stan u Minhenu jer je cena zakupa stana po kvadratnom metru užasno porasla što su na TV ZDF predstavili i grafikonom.

Pilar je ispričala i da mladi ljudi izuzetno dobro znaju koliko je iscrpljujuća i frustrirajuća potraga za stanom.

- Nije prijatno iskustvo... To odbijanje iznova i iznova - kaže Pilar opisujući svoju potragu za stanom: To uzima veliki danak. Pilar se inače posle tri godine života i rada u Hamburgu vratila kući u Minhen, vukli su je koreni i činjenica da joj je porodica u rodnom gradu.

Ali, povratak nije išao glatko - 35-godišnjakinja nije mogla da nađe stan za kiriju koju bi mogla da priušti zbog čega je morala ponovo da se useli u svoju dečju sobu u roditeljskom stanu.

Kaže i da je stanodavci često odbijaju pošto radi kao komunikacioni dizajner i to frilenser. - Nezavisna sam žena i ne zarađujem toliko puno... I nemam muškarca pored sebe koji bi me štitio. Sramota me što ponovo živim sa roditeljima - kaže 35-godišnjakinja.

Mnogi ljudi u Minhenu bili su primorani na isto uprkos činjenici da su odavno svoji ljudi koji zarađuju i imaju posao. U poslednjih nekoliko godina Minhen je postajao sve skuplji i skuplji.

Zašto? To je u TV prilogu objasnio i stručnjak:

- Ako neko ima nekretninu u vlasništvu, ona vredi nekoliko desetina puta više nego pre 20 godina, to je činjenica koja i čini osnov naplate poreza na imovinu... Što god više životnog prostora vlasnik ima, to veći porez plaća... A rešenje bi moglo biti da se deo komercijalnog prostora i recimo supermarketa pretvori u stambeni...

Kurir.rs/SĐP/Youtube ZDFheute Nachrichten