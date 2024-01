NOĆENJE NA POPULARNOJ PLANINI U SRBIJI VEĆ OD 35 EVRA: Espreso 310, pljeskavica 400 dinara, ovo je cenovik na Divčibarama

Ukoliko odlučite da spojite slobodne dane sa neradnim danima 15. i 16. februara zbog Dana državnosti, imaćete u najboljem slučaju 9 dana odmora. Šteta da se ne iskoristi i ne provede na nekoj od planina u Srbiji, a među najpopularnijima za beg ovog tipa su Divčibare.

Na samo 107 kilometara od Beograda u ponudi imate razne sadržaje, a noćenje u apartmanu može će vas koštati od 35 evra za noć pa naviše.

Pored prirodnih lepota koje ovo turističko mesto nudi tokom cele godine, zima je poseban period, naročito za ljubitelje snega i skijanja koji vole svoje vreme da provode na ski stazi Ski staza Crni vrh, nalazi se na severnoj strani Crnog vrha. Dužina staze je 850 metara.

Cena smeštaja na Divčibarama

Cene smeštaja na Divčibarama su različite, ali obično se kreću u rasponu od 30 do 100 evra. Listajući oglase pronašli smo apartmane koji koštaju 35 evra, malo luksuzniji apartmani mogu se naći po ceni od 50 do 60 evra, dok za one najluksuznije treba izdvojiti i preko 100 evra.

U oglasima je jedan apartman u ponudi u kojem noćenje košta 35 evra. U opisu oglasa stoji da se apartman nalazi u blizini ski staze. Apartman obuhvata spavaću sobu, kuhinju i kupatilo.

Ima i nešto skupljih apartmana od 45 evra. Ovaj apartman ima pogled na planinu i jednu spavaću sobu , kao i dnevni boravak. Još jedna od pogodnosti je što gosti sa decom imaju zasebnu igraonicu.

foto: RINA

Još jedan apartman u mirnijem delu Divčibara ponuđen je po ceni od 51 evro za noć. Kako stoji u opisu oglasa na raspolaganju je i dečije igralište, a planina Divčibare je udaljen 1 kilometar od ovog smeštaja. Apartman ima dvokrevetnu sobu, kupatilo i kuhinju.

Cene hrane na Divčibarama

Prosečne cene pljeskavica u sezoni su od 400 do 600 dinara, dok je komplet lepinja oko 400 dinara. Palačinke su od 490 do 610 dinara, dok je pita sa borovnicama, na primer, 480 dinara, stoji u meniju jednog lokala u blizini ski-staze.

Espreso kafa košta 310 dinara, a domaća oko 160.

Divčibare posećuju turisti tokom cele godine jer su vikendice i apartmani traženi i u letnjim mesecima, upravo zbog blage klime, prirodnih lepota, vidikovaca i pešačkih staza (kojih ima šest) ovog valjevskog turističkog bisera.

(Kurir.rs/Blic)