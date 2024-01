"AKO NE TROŠITE STRUJU, EPS ĆE VAM JE IPAK NAPLATITI!" Gavrilović: Uračunavaju "obračunasku snagu", EVO KOLIKO ĆE DA VAS KOŠTA

Ako ne potrošite nijedan kilovat struje za mesec dana to će vas na kraju koštati oko 1700 dinara mesečno ili nešto više od 20 000 dinara godišnje. I to nema nikakve veze sa činjenicom da elektronski sistem EPS nije radio više od mesec dana, a mnogi su prijavljivali i da nisu mogli da plate utrošenu struju jer im prosto nisu stizali ni papirni računi.

U toj situaciji jedino što je svaki građanin mogao da uradi jeste da plati neki paušalni iznos, jer je poziv na broj na svakom računu isti.

U međuvremenu stigao je još jedan talas negodovanja građana na neočekivane iznose računa za utrošenu struju.

Šta se tačno dogodilo i da li građani konačno mogu da odahnu jer je elektronski sistem ponovo u funkciji? Na ova pitanja odgovorio je Dejan Gavrilović čije udruženje Efektiva svakodnevno prati situaciju u Srbiji.

- Mi smo u tim situacijama decenijama unazad. Došli smo do toga najpre zato što se mi kao potrošači ne bunimo i ne interesujemo za takve stvari. Konkretan razlog kod ovog računa, je ta obračunska snaga. Samo bih napomenuo da je ovo račun koji se odnosi na struju koja se isporučuje nekom privredniku. Piše gore na računu široka potrošnja. Kada su u pitanju potrošači, građani i domaćinstva, taj račun bude nešto manji. On bude oko 1.000 dinara. Ali opet morate da platite iako niste ništa potrošili. Svako od nas, mislim da je imao prilike da pogleda račun i da vidi tamo 10 do 15 nekakvih stavki. Više od dve trećine građana ne razumeju šta to znači. Iako zakon kaže da računi treba da budu jasni, da potrošač može da prati svoju potrošnju, da zna šta plaća, da plati ono što je potrošio. Upravo zbog tih izmišljenih tarifa ćemo možda već koliko sutra objaviti poređenje računa za struju u Srbiji i struju u Hrvatskoj, Bosni i Crnoj Gori. Građani će videti kolika je zapravo ta razlika i šta znači imati jasan račun i šta znači plaćati nekakve nebuloze - rekao je Gavrilović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Ovde najveći problem pravi ta obračunska snaga. Dakle, kada ukucate na internetu u nadi da saznate šta je ta obračunska snaga, siguran sam da 99% građana neće shvatiti. Iskreno, ja sam nekoliko puta čitao, nisam siguran da sam do kraja shvatio. To je nešto što predstavlja faktički rezervisanu snagu svakom domaćinstvu. Znači, EPS nam je obezbedio određenu snagu. E sad, da li smo mi povukli tu snagu ili nismo, to je neka druga stvar. Ja sam to shvatio kao kad uđem u pekaru, kupim recimo dva hleba, tamo stoji cena 50 dinara, ja dam 100 dinara. On kaže e, ali daćeš mi još 20 preko toga jer sam ja umesio 100 hlebova, pa ako neki slučajno još ne prodam, ja uzimam od ovih koji kupuju da bi nadoknadio to što ne prodam. Ili uložio sam tu snagu u mešanje hleba. To je ta neka logika da plaćamo nešto što zapravo ne koristimo. EPS i svaki trgovac ili pružalac usluge ima pravo da kalkuliše u prodajnu cenu i svoje troškove, kakvi god da su, ali oni treba da budu iskazani kroz tu krajnju cenu koju mi plaćamo, kroz potrošnju struje. A ne, u slučaju da nemamo potrošnju struje, da opet plaćamo neke naknade.

foto: Kurir televizija

Gavrilović tvrdi da EPS već duže vreme posluje u velikom plusu.

- Na 3 miliona i 700 brojila, neka je po 10 evra u proseku, dakle onda 37 miliona evra na mesečnom nivou EPS uzme samo od tih nekakvih naknada. Naravno, deo ide na taksu za RTS, dakle ne pripada sve EPS-u, ali ogroman je novac u igri. Na kraju kada se podvuče crta vidimo da je to javno-komunalno preduzeće već debelo posluje u plusu.

Kurir.rs

