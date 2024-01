POPUST ZA ŠTEDIŠE I DO 40 PROCENATA: EPS nagradio racionalne potrošače struje, EVO gde su zabeležene najveće uštede

Gotovo svako drugo domaćinstvo u Srbiji uštedelo je električnu energiju u novembru 2023. i na taj način ostvarilo popust na račun. Oko 1,63 miliona domaćinstava uštedelo je najmanje pet procenata električne energije u odnosu na isti mesec u prethodne dve godine.

Ovim kupcima „Elektroprivreda Srbije“ je, na preporuku Vlade Republike Srbije, obračunala od 20 do 40 procenata popusta na utrošenu električnu energiju.

foto: Think

Od 3,34 miliona domaćinstava aktivnih kupaca u novembru 2021/2022. i 2023. godine i koji su mogli da smanje potrošnju, 48,8 procenata je ostvarilo pravo na umanjenje novembarskog računa. Od ukupnog broja domaćinstava čak 20,1 procenata ostvarilo je pravo na najveći popust od 40 procenata jer su smanjila potrošnju za više od 30 procenata. Popust od 35 procenata, uz uštede električne energije od 25 do 30 procenata, ostvarilo je 4,2 procenta domaćinstava.

Uštede od 20 do 25 procenata u novembru u poređenju sa novembrom u prethodne dve godine ostvarilo je 5,2 procenta kupaca. Njima je odobren popust od 30 procenata. Šest procenata domaćinstava je smanjilo potrošnju za 15 do 20 procenata i ostvarilo popust od 25 procenata , dok je 13,3 procenata potrošilo za pet do 15 procenata manje električne energije i time ostvarilo popust od 20 procenata.

DODATNI POPUST Dodatni popust od pet procenata za kupce koji su učešće niže tarife u mesečnom obračunu uvećali za najmanje pet procenata u odnosu u na isti mesec 2022. godine ostvarilo je 420.315 kupaca, što je 13 procenata od ukupnog broja mernih mesta.

Najznačajnije smanjenje potrošnje električne energije zabeleženo je u Beogradu, Novom Sadu, Šapcu, Valjevu, Loznici, Nišu, Smederevu i Kragujevcu.