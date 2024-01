"KAKO DO PROSEČNE PLATE OD 1.400 EVRA?" Goran Vesić o projektima za napredak zemlje: Zbog OVOGA će se ljudi VRAĆATI u SRBIJU

Gostujući u emisiji "Puls Srbije" ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, pojasnio je kako je planirano da izgleda plan koji je predsednik predstavio u subotu o "skoku Srbije u budućnost" iz ugla plata i poboljšanja života građana Srbije.

"Beograd se nalazi na takvoj poziciji da stanove ne kupuju samo Srbi nego i ljudi iz Kine, Rusije iz raznih zemalja, zato imamo stalnu potražnju", dao je primer Vesić kako funkcioniše kompletan napredak, objasnivši da već samim tim industrija raste.

Razvoj privrede i rast građevinske industrije u Srbiji

Ministar Vesić je naglasio da su autoputevi razvojni projekti, jer investitore i privlači upravo ova vrsta razvoja.

Kako do plate od 1.400 evra?

Na pitanje voditelja Miloša Anđelkovića kako je planiran porast plata, on je rekao da će to biti ostvareno izgradnjom autoputeva, te da je to uzajamni napredak - koliko investicije toliko napretka.

- Više investicija, veći izvoz. Izgradnja puta znači veću mobilnost radne snage. Putujete 52 minut između Vrbasa i Beograda, na primer. Više robe dolazi u našu zemlju i tako raste privreda. Recimo, Muzej Nikola Tesla, postoji plan da se uradi novi muzej. Normalno je da to bude veće i bolje. Ima nekoliko planova za to. Kada se napravi naučno istraživački centar, i veći muzej, tu je sve što je ostalo od Nikole Tesle. I tu ćete imati veću zaradu... - rekao je.

- Naš budžet se puni iz različitih izvora, a neophodan je rast budžeta kako bismo opravdali planirano povećanje plata. Očekujemo da buduće plate budu značajno veće nego što su sadašnje - rekao je Vesić.

Ministar je takođe osvetlio situaciju na tržištu nekretnina u Beogradu, ističući konstantan rast tražnje za stanovima uprkos nekim očekivanjima.

- Iako neki tvrde da nemamo dovoljno veliko tržište, naša prestonica privlači kupce ne samo iz Beograda i Srbije, već i iz šireg regiona, uključujući Kinu, Rusiju i Arapske zemlje. Ovo kontinuirano interesovanje čini da rastemo i razvijamo se - objasnio je.

Povećanje prosečne plate imaće, prema rečima ministra, direktan uticaj na rast srednje klase, što će rezultirati povećanom potražnjom za stanovima.

- Kada prosečna plata pređe 1000 evra, više će se uzimati krediti i investirati u nekretnine, što će dodatno podstaći razvoj građevinske industrije u Srbiji - dodao je ministar Vesić.

Govoreći o radnoj snazi, ministar je naglasio da je potrebno angažovati radnu snagu iz inostranstva zbog rasta privrede.

- Prošle godine smo imali 52.000 stranih radnika, što ukazuje na potrebu za dodatnom radnom snagom. To je karakteristično za razvijene privrede i pokazatelj da se naša privreda značajno razvija - istakao je ministar Vesić.

Na kraju, podvukao je važnost poboljšanja životnog standarda i stvaranja boljih uslova za rad, ističući da je to ključ za povratak ljudi koji su otišli u potrazi za boljim životom u inostranstvo. Povećanje prosečne plate na 1.400 evra predstavlja korak u pravom smeru, što će, kako je rekao, privući ljude da se vrate i doprinesu ekonomskom prosperitetu zemlje.

Bilo je jako puno napada na to zašto je Beograd prodao Sava Centar, podseća Vesić. On je u nastavku oslikao i kako razvojni projekat SC donosi određeni napredak gradu, ako ne i državi.

- Neko ko dođe kao turista, kroz kongresni turizam, troši 300, 400, do 500 evra na ručak, stan... Nama u ovom trenutku nedostaje tri do četiri hotela visoke kategorije - rekao je.

Milica Marković, takođe voditeljka programa naglasila je da su rođeni Beograđani, kao i građani koji tu žive osetljivi na temu privatizacije kulturno-umetničkih centara, te ga zamolila da objasni kako je ova privatizacija dobra po Beograd.

Vesić u nastavku objašnjava.

- Grad Beograd je za deset poslednjih godina, ulagao u Sava Centar dva i po miliona evra, jer je Sava Centar svake godine izgledao sve gore i gore. Suština je u tome da je Sava Centar zaštićen, kao spomenik kulture, bez saglasnosti Zavoda, nije mogao šraf, ni prozor da se zameni... Danas imate SC kroz koji prolaze tri do četiri hiljade ljudi svakog dana - ispričao je Vesić, uz dodatak:

- Tukli smo se za EXPO. On će doneti Srbiji novi razvoj, investicije, turiste, sve ono što je potrebno našoj zemlji.

Što se tiče Beogradskog sajma, ministar je potvrdio planove da se sačuva Hala 1, stavljajući je pod zaštitu. Nova funkcija Hale 1 će biti domaćin operama i baletima, donoseći kulturne događaje na viši nivo.

Na pitanje o budućnosti prostora u Surčinu, ministar je objasnio da će Nacionalni stadion biti centralni deo, sa planovima za različite događaje i koncerte, doprinoseći tako širenju i razvoju Beograda prema toj oblasti.

Ministar Vesić je zaključio intervju, naglašavajući da ovi projekti donose razvoj i dugoročne koristi za grad Beograd.

