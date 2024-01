OVO OBAVEZNO PROVERITE KADA KUPUJETE OGREV: Od čega zavise cene na stovarištima i na koji način možete da utvrdite KVALITET

Potražnja za drvima i peletom nije bila velika, pošto temperature do januara nisu bile toliko niske. Mnogi trgovci kupuju i prodaju ogrev bez dokumentacije.

Ima još drva na jednom stovarištu na Dorćolu. Spakovana i složena u mrežice. Nije bila velika potražnja jer ni zima do sada nije bila tako hladna. Ima i peleta. Svaki džak i svaka paleta drva moraju da imaju određenu dokumentaciju.

- Svaka paleta mora da sadrži od kog je drveta proizveden pelet, koliko odsto ima bukve, ako je 80 procenata bukva, 20 procenata četinar ili 100 procenata četinar, kod ovih uvoznih imate klasu gorivosti E1 ili E2, to zavisi od sastava drveta - rekla je Tanja Aprcović, vlasnica stovarišta u Beogradu.

Ogrev lošeg kvaliteta ispušta više zagađujućih čestica

Kaloričniji ogrev je skuplji. Međutim, dešava se da se ogrev lošijeg kvaliteta prodaje po višoj ceni i tu bi kontrola trebalo da bude stroža. Nekvalitetan ogrev pri sagoravanju u životnu sredinu ispušta više zagađujućih čestica.

- Vi možete da kupite šta god hoćete s tim da to što ste kupili zaista jeste to što piše u deklaraciji, a kako ćete ga plasirati na tržište to je vaše, ali ne postoji neki minimum da se kaže gorivo mora da bude tako i tako. Kada kupujete možete reći kupio sam najlošije gorivo, ali tako ga morate i deklaristati. Ne postoji neka kategorija 1, 2, i 3 pa da se odrede cene, to je samo na prodavcima i kupcima da prihvate - rekao je Dušan Vasiljević, međunarodni stručnjak za strateško planiranje u oblasti energetske bezbednosti.

U LABORATORIJAMA SE VRŠI KONTROLA Inspekcije kontrolišu i prodavce na stovarištima. Veliki problem je to što mnogi trgovci kupuju ogrev bez dokumentacije, a tako ga i prodaju. Građanima je jedino važno da je kvalitetan.

To se proverava u ovlašćenim laboratorijama, kojih ima nekoliko u Srbiji. Ispituju se: kaloričnost, količina pepela, vlažnost i dimenzije i na osnovu toga se određuje nivo kvaliteta.

- Konstatuju kakvog je kvaliteta i kakvog je sastava upotrebnog, od stepena vlažnosti, sastojaka, ako je drvo tu je vlaga bitnija na primer, i određuje se neka kalorijska moć, da li je to tako ili nije potrošač može samo da pretpostavlja - dodao je Vasiljević.

Važno je kupiti ogrev na vreme, drva od aprila do juna, kako bi se osušila. Suva drva pri sagovrevanju emituju manje štetnih čestica.

