AKO OTPLAĆUJETE KREDIT PRE VREMENA TO MORATE DA ZNATE? Možete da budete "u plusu", ali budite oprezni jer BANKA IMA OVA PRAVA!

Mnogi planiraju da otplate kredit pre vremena, ali malo kome to pođe za rukom. Ipak, dobro je znati koje prednosti imate u tom slučaju.

Šta treba da znate ako otplaćujete kredit pre vremena?

Možda ste nekad čuli onu narodnu – dug je zao drug. Kada god se duguje neki novac to uvek predstavlja opterećenje za onoga ko duguje, a opterećenje je i mentalno i monetarno u tom slučaju.

Takva je situacija i kada se duguje novac koji smo od banke dobili u vidu kredita. Zbog toga mnogima „prevremena otplata kredita“ zvuči bolje nego neki hit popularne muzike.Ukoliko dođete u ovu situaciju o kojoj mnogi maštaju, bitno je da znate sledeće stvari.

Prevremena otplata kredita se deli na dve vrste i može biti:

potpuna otplata

delimična otplata

I potpuna i delimična otplata se mogu izvršiti u bilo kom trenutku, a dovoljno je podneti pisani zahtev za prevremenu otplatu u filijali banke. Nema razlike da li je u pitanju keš kredit, kredit za refinansiranje ili stambeni kredit.

Ako je u pitanju delimična otplata kredita, klijent može da izabere da mu rata ostane ista, a da skrati period otplate ili da rok otplate ostane isti uz manju ratu.

Građanin koji želi pre vremena da otplati kredit ima pravo da u to uradi u bilo kom momentu tokom otplate i u tom slučaju ima pravo da mu se smanji ukupna cena kredita za iznos kamate i troškova za preostali period otplate.

Kako da uz kredit budete "u plusu"?

Sa druge strane, banka može u ugovor da stavi naknadu za prevremenu otplatu kredita. To se ponekad dešava u situacijama kada je period prevremene otplate ugovorena fiksna kamatna stopa, a ako je reč o stambenom kreditu, ova stavka može da se primenjuje i na fiksnu i na varijabilnu kamatnu stopu.

U bankarskom rečniku to se zove “pretrpljena šteta zbog prevremene otplate” i ta naknada može da ide najviše do 1% od iznosa kredita i to u slučaju ako je period između prevremene otplate i prvogbitnog plana plaćanja duži od jedne godine. Ukoliko je ovaj period kraći od jedne godine, naknada ne može da bude veća od 0,5% iznosa kredita koji otplaćujete.

