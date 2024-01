POVEĆANI RODITELJSKI DODACI I DO 1000 EVRA! Najviše porastao iznos za treće dete, a evo koliko svaki od njih tačno iznosi

Od prvog januara ove godine povećan je roditeljski dodatak za rođenje prvog deteta.

Ovo je predviđeno rešenjem koji je potpisala ministarka za brigu o porodici i demografiju prof. dr Darija Kisić. Koliko to tačno iznosi izvestila je novinarka Kurira Tamara Stanković.

- Od 1. januara ove godine roditeljski dodatak je uvećan za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Roditeljski dodatak sada za prvo dete iznosi 371.000 dinara, dok je dodatak za rođenje drugog deteta, 329.000 i to se isplaćuje u 24 rate. Za rođenje trećeg deteta, iznos je dosta veći, to je 1.977.000 i to se isplaćuje u 120 rata. Iznos za četvrto dete je 2.966.000 dinara i to se takođe isplaćuje u 120 rata.

Predviđena je i jednokratna pomoć za rođanje drugog i trećeg deteta.

- A jednokratna pomoć države za rođenje drugog i trećeg deteta je 123.000. Što se tiče paušala za nabavku opreme za bebe, to iznosi nešto više od 6.000 dinara. Ovo će naravno značiti svim roditeljima koji su dobili dete i kojima je potrebna bebi oprema. Kada su u pitanju uslovi ko zapravo može da ostvari taj roditeljski dodatak, to su majke koje imaju prebivalište u Srbiji i koje imaju državljanstvo Srbije. Međutim, ukoliko majka nije državljanka Srbije, ali ima prebivalište u Srbiji, ona takođe može ostvariti pravo na ovaj roditeljski dodatak.

A u pojedinim slučajevima pravo da ostvari roditeljski dodatak imaće i otac.

- U pojedinim slučajevima i otac ima pravo da ostvari roditeljski dodatak, a to je ukoliko je dete oduzeto majci sudskim putem, ukoliko majka nije živa ili ukoliko je sprečena na neki drugi način da se stara o detetu. Ja bih samo da kažem da su svi ovi iznosi koje sam upravo sada rekla povećani u odnosu na prošlu godinu, a najviše je povećan roditeljski dodatak za treće dete i taj iznos je oko hiljadu evra više nego prošle godine.

Kurir.rs

