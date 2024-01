PAKLICA CIGARETA VIŠE OD 3.500 DINARA! Emilija posetila Australiju, a ove cene je šokirale: Evo koliko je koštala vožnja taksijem

Emilija Paunović je jedna od travel blogerki u Srbiji koja je posetila više od 40 zemalja.

Korisne informacije i savete o putovanjima objavljuje i na svom TikTok profilu. Kada je posetila Australiju, podelila je video o cenama u Sidneju i uporedila ih sa cenama u Srbiji.

"Ovo me je jako zanimalo pre dolaska u Sidnej. S obzirom na to da su avionske karte i smeštaj jako skupi, nisam znala šta mogu da očekujem. Međutim, za većinu stvari sam bila prijatno iznenađena jer se cene ne razlikuju mnogo od naših, dok su me neke cene šokirale.

foto: Printscreen TikTok

Obrok u restoranu za dvoje smo plaćali oko 7.000 dinara (100 AUD), dok su restorani brze hrane mnogo jeftiniji, obrok je bio između 1.700-2.100 dinara (25-30 AUD) za dvoje. Cene u marketima su čak i niže nego kod nas, na primer, kikiriki puter koji ja obožavam je oko 490 dinara (7 AUD), biljna mleka su oko 140-201 dinara (2-3 AUD), čokoladice oko 70-140 dinara (1-2 AUD), litar soka je takođe negde oko 70-140 dinara.

Taksi smo plaćali oko 140 dinara (2 AUD) po kilometru, dok je start oko 250 dinara (3,5 AUD). Mi smo na primer vožnju od desetak minuta platili oko 1.100 dinara (17 AUD) u Sidneju", ispričala je ona.

foto: Printscreen TikTok

U nastavku videa govorila je o cenama taksi vožnje, a otkrila je i šta je to što je baš iznenadilo.

"Cene ulaznica za atrakcije su oko 1.400-3.500 dinara (20-50 AUD). Na primer, u Sidneju smo kartu za obilazak opere u pratnji vodiča platili 1.700 dinara (25 AUD), dok smo posetu zoo vrtu u Brizbejnu platili oko 3.500 dinara (40 AUD).

Ono što me je iznenadilo su cene cigareta. Paklica cigareta košta oko 3.500 dinara (50 AUD), sva sreća da nisam pušač ali sam se zato prehladila i dva leka platila oko 2.300 dinara (33 AUD). Lek za sinuse je koštao oko 1.550 dinara (22 AUD)", otkrila je ona.