OVA ŽENA IZ SRBIJE TROŠI SAMO 100 EVRA MESEČNO NA HRANU: Otkrila kako joj to uspeva i svi joj se zahvaljuju na idejama TOP SAVET

Cene namirnica i mesečni troškovi stalno su aktuelne teme na srpskom Redditu, pa je jedna korisnica rešila da podeli "neke svoje planove i recepte" koji postaju intrigantniji pošto kaže da mesečno troši samo 100 evra na hranu.

"Odmah da napomenem, žensko sam, 48 kg, 168 cm, ne jedem meso (nisam vege, prosto nisam fan mesa, jedino što pravim rusku sa salamom i to mora biti samo poli, osim toga tuna i losos). Tako da čak i da pratite moj plan, ako ste muško i želite ostati siti, verovatno ćete i dalje trošiti više, ali možda pomogne da malo uštedite ako je to potrebno ili probate neki novi recept", napomenula je na početku, a onda razotkrila svoj sistem do detalja.

"Uglavnom napravim plan za svaku nedelju. Kada osmislim jedno-dva jela, onda smišljam ostala na osnovu namirnica koje ću da kupim za prva dva. Nekada su to meni već poznati recepti, nekada izvlačim nove recepte iz spreadsheet-a gde ih čuvam. S obzirom da umem ponekad da pogledam neke zanimljive recepte na youtube-u, a izlaze mi stalno i po društvenim mrežama, kada naiđem na nešto dobro, u spreadsheet-u čuvam po grupama, pa posle pregledam jedan po jedan kad mi zatreba nešto novo“, objasnila je i dala primer "jedne nedelje sa receptima koje često voli da pravi jer se i brzo spremaju, a i tu su neke od njenih omiljenih namirnica".

"Namirnice: jaja, hleb, losos, pirinač, testenina, pečurke, sir, spanać, tuna, salata, čeri, mleko, paradajz sos…

Jela koja se mogu spremiti od toga: benedikt (sa jajima i lososom); pirinač može ili rižoto sa pečurkama/rižoto sa spanaćem/rižoto sa tunom i lukom/zapečeni pirinač sa sirom i spanaćem (ubaciću recept dole jer vredi probati); sa testeninom se može spremiti isto to samo na malo drugačiji način tj. Testenina u sosu od pečuraka/punjena sirom i spanaćem pa u sosu od paradajza (dole recept)/sa lososom u belom sosu (pavlaka za kuvanje, začini, puter/margarin i to sve u tiganj u kom se pržio losos na maslinovom ulju); od pečuraka se mogu napraviti pohovane, one mogu kao prilog, ja ih volim jesti i same za večeru; onda za doručak možete omlet u kom ćete naseckati i pečurke i dodati i malo sira i spanaća (ja nekada ovo jedem i za ručak jer me ume baš zasititi); od ovoga se mogu spremiti i projice itd.

Moram napomenuti da ja ne kupujem svake nedelje testeninu. Obično nakupujem par pakovanja, tako da imam po 2-3kg i to mi traje. Ista stvar sa pirinčem, kupim par pakovanja, tako da ne kupujem često. Kad kupujem brašno, uzmem onaj džak i tako dalje za neke slične stvari.

To su uglavnom neke kombinacije za ručak, ima nešto i za doručak ili večeru. Za ta druga dva obroka ne planiram toliko, već jedem šta nađem. Nekada to bude i neka ovsena kaša ili neki namaz (krem, ajvar). Nekada kada kuvam pirinač, odvojim deo pa skuvam i sutlijas sto mi ostane ili za veceru ili dorucak. Nekada spremim neko pecivo, npr. Rolnice sa cimetom/pizza rolnice, pa to jedem ili za užine ili za doručak/večeru, bude mi i za po 3 obroka jer živim sama, a spremim celu tepsiju. Nekada i samo stavim sveže povrće koje imam u neku činiju, skuvam malo testenine, dva jaja, možda nekad dodam i tunjevinu, malo neki sos, parmezan i eto obrok salate. Tu možete da stavljate šta imate i dosta stvari da kombinujete", zaključila je i podelila niz recepata koji bi mogli lepo da vam osveže nedeljni meni (a i kućni budžet).

Njena objava privukla je dosta pažnje, ljudi su uglavnom oduševljeni, zahvaljuju joj na idejama i savetima, planiraju da svoj način ishrane prilagode i uklope u budžet.

Mada, kako to obično biva, ima i onih sumnjičavih. "Ovo ako kradeš od mame i tate ajvar, ulje i druge stvari koje idu u jela može da pije vodu. Samo jaja, tunjevina, mleko i hleb su mesečno preko 50e“; "Uz dužno poštovanje za trud, naslov 100 € za nedelju, dve bio bi mnogo prikladniji"… Pa, možda bi baš ti mogli da probaju da primene sistem ove reditorke.

