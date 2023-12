OD PROSLAVE ZA 1.000 DINARA DO VIŠEDNEVNIH PAKETA ZA VIŠE OD 3.000 €! Ovo su ponude za doček na srpskim planinama

Srpske planine tradicionalno su najposećenije u zimsko vreme, a zenit sezone dolazi u vreme praznika kada mimo slobodnih dana imamo i dodatnu motivaciju da potrošimo više novca.

Po svemu sudeći, za ugostitelje na najposećenijim planinama "neće biti zime", jer su kapaciteti poprilično popunjeni. Istraživali smo kakva ponuda očekuje turiste za doček Nove 2024. godine.

Kako se može videti u ponudama kojima obiluju najviši vrhovi Srbije, cene su ove godine sasvim pristupačne, naročito ukoliko se uporede sa onim "gradskim". Krenimo redom.

Kopaonik

Popularno skijalište i destinacija srpskih ali i stranih turista ove godine izdvaja ponude koje bi se slobodno mogle okarakterisati kao solidarne. Ne prema turistima, da ne bude zabune, već ugostitelja jednih prema drugima jer su svuda manje-više slične.

Tako se u ponudi najviše mogu naći apartmani koji raspolažu kapacitetom smeštaja do četiri osobe, a cena za noć je od 100 do 350 evra.

foto: Shutterstock

Kada je reč o samom dočeku Nove godine, cene su od 50 do 100 evra u zavisnosti od odabira ugođaja za tu noć - da li je reč o pabu sa točenim pivom uključenim u cenu ili pak restoranu sa večerom i svirkom benda.

Kapaciteti su uveliko popunjeni, ali za one manje ažurne se može naći mesto, jer je zaista raznolika i bogata ponuda smeštaja.

Zlatibor

Novogodišnju noć na Kraljevom trgu na Zlatiboru uveličaće koncert jednog od najpopularnijih muzičkih izvođača Saše Matića. U noći dočeka tačno u ponoć biće priređen vatromet, kada je i koncert trubačkog orkestra Dejana Jevđića.

Naime, kako se najavljuje, Opština Čajetina i Turistička organizacija Zlatibor po tradiciji s posebnom pažnjom pripremaju obeležavanje novogodišnjih praznika na najposećenijoj planini Srbije. Iz Turističke organizacije podsećaju da zlatiborski doček Nove godine, uz atraktivne zabavno-muzičke sadržaje s poznatim izvođačima na Kraljevom trgu, uvek okuplja hiljade posetilaca.

foto: Shutterstock

Kada je reč o smeštaju, on se kreće od 20 do 60 evra u apartmanima širom ove srpske planine. Tu su i hotelski paketi koji uključuju trodnevni boravak sa muzičkim programom za doček, ponudom velnes i spa tretmana a sve to od 180 do 500 evra.

Još muzičkih zvezda naći će se na Zlatiboru za doček, pa je tako za nastup Cece u jednom event centru potrebno izdvojiti od 50 do 160 evra u zavisnosti od izbora mesta, večere, dok se piće plaća po utrošku.

U pabu bi nas provod koštao od 50 evra, lokalnom kafiću 30 evra, a u jednoj kafe poslastičarnici ulaz na novogodišnju akustičnu svirku je besplatan.

Kapaciteti, kažu ugostitelji, skoro pa popunjeni. Ko je mislio put Zlatibora, valja mu rezervisati sve na vreme, jer je mesta sve manje.

Stara planina

Apartmani na Staroj planini procenili su svoju ponudu na 60 do 120 evra u zavisnosti od broja osoba, lokacije i programa.

Kao interesantne izdvajaju se ponude pojedinih turističkih agencija koje za četiri dana na ovoj srpskoj planini, boravak u hotelu, organizovano skijanje, doček Nove godine uz di-džeja i reprize traži 110 evra po osobi.

S druge strane, boravak u hotelu sa četiri zvezdice na bazi all inclusive ponudi i uključenim spa programom košta od 999 evra do 3.499 evra za osam noći. Doduše, prevoz nije uključen u ponudu, ali ko ima sopstveni, to mu ne predstavlja prepreku.

Ponuda još uvek ima, apartmana je dosta, a što se provoda za doček 2024. godine tiče, mahom su po restoranima organizovane svirke i nastupi di-džejeva.

Tara

- Prema zvaničnim podacima hotelijera, restoratera i izdavaoca privatnog smeštaja, popunjenost smeštajnih kapaciteta za vreme novogodišnjih praznika prelazi 95 procenata. Cena privatnog smeštaja varira u odnosu na vrstu smeštajne jedinice i lokacije na kojoj se nalazi. Dnevni najam apartmana na Tari za praznike iznosi 100 evra dok je za iznajmljivanje luksuznijeg smeštaja potrebno izdvojiti oko 320 evra. Cena po Novoj godini u privatnom smeštaju je od 50 do 100 evra, rekao je za RINU Siniša Spasojević iz TO Tara - Drina pre nekoliko dana.

Ponuda ipak još uvek ima, a jedna od onih koja se izdvaja je smeštaj u hostelu na bazi punog pansiona za četiri dana, uz pešačke ture, izlete i žurku za novogodišnju noć po ceni od 110 evra.

Jedan lokalni hotel u svojoj ponudi izdvaja apartmane po ceni od 90 evra, dvokrevetne sobe za 35 evra, a doček Nove godine košta simboličnih 1.000 dinara. Neograničeno piče, večera i nastup benda u drugom restoranu košta 80 evra.

Dakle ponude ima za svačiji ukus.

(Kurir.rs/Blic)