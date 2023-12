I KAJGANA POSTALA LUKSUZ: Cena jaja skočila skoro duplo, a OVA koštaju čak 40 dinara po komadu! Evo kakve su prognoze za budućnost

Dinamika cene hrane je u proteklih godinu dana najviše gurala inflaciju, ali su se jaja u većem broju država pokazala kao jedan od proizvoda koji je ubedljivo najviše poskupeo. Proteinski doručak je postao skuplji i u Americi i u Evropi, a skoro su i Rusi mogli da osete ove promene.

O ceni jaja progovorio je i predsednik Vladimir Putin i pojasnio da je glavni uzrok poskupljenja povećana tražnja, koju proizvođači nisu uspeli da isprate povećanjem proizvodnje, a nisu blagovremeno ni uvezene potrebne količine iz inostranstva.

Konzumenti širom sveta bili su i više nego iznenađeni cenama u proteklih nekoliko meseci, a analiza Gugl trendova pokazala je da su u 2023. godini u svih 50 američkih država i okruga Kolumbija, jaja bila na vrhu liste upita za pretragu zašto je nešto toliko skupo. Cena kartona jaja od deset komada u SAD porasla je na 4,82 USD početkom ove godine, kasnije je pala na 2,14 USD, ali je i dalje skoro duplo skuplje u odnosu na cenu od 1,3 USD, koliko su koštala pre inflacije.

foto: Shutterstock, Reddit

Ovaj trend rasta cena nije mogao da zaobiđe ni Srbiju, iako su cene kod nas nekoliko meseci stabilne, ali vrlo visoke. Krajem 2020. godine prosečna cena kokošijeg jajeta u marketima u Srbiji bila je 13 dinara, sledeće godine 16, dok je u decembru 2022. jaje u proseku koštalo 21 dinar.

Prema nedavnim podacima Republičkog zavoda za statistiku iz prve nedelje decembra, cena jaja koja je najčešće mogla da se vidi u prodavnicama u 17 gradova bila je 22 dinara, dok se na pijacama kreću u rasponu od 18 u Smederevu i Kraljevu, sve do 26 dinara u Valjevu.

Pomenute cene beleže statističari, međutim, na tezgama i u mlečnim halama jaja prodaju se čak i za 40 dinara, ali ona koja proizvođači prezentuju kao najkvalitetnija, odnosno organska, od koka koje šetaju po dvorištu.

foto: profimedia

Faktori koji su uticali na rast cena jaja

Cene jaja, na globalnom nivou, drugom polovinom prošle godine neverovatno su porasle, a uz cene stočne hrane i energenata, najviše je na rast uticala i epidemija ptičjeg gripa.

- U Evropi je glavni razlog za poskupljenje ptičiji grip, jer je ova bolest, koja je karakteristična za divlje ptice, ušla na farme. To je uticalo na količinu jaja koja su na tržištu i zbog veće potražnje došlo je do drastičnog rasta cena. Kod nas je pik bio krajem prošle godine i drži se ta cena, oko 22 dinara u Beogradu, dok u unutrašnjosti ona manja mogu da se nađu i za 15 dinara - kaže Nenad Budimović, predsednik Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije.

Takođe, ne očekuje da će cene jaja u Srbiji da rastu, jer misli da proizvođačima ide na ruku što su pale cene žitarica, a upravo je stočna hrana glavni parametar za formiranje cene jaja.

foto: RTV Mag printskrin

- Nema nekog velikog razloga za rast cena. Parametri su isti kao početkom godine i jaja ima dovoljno - ističe Budimović.

Budimirović smatra da bi i država trebalo da ubrza proces i da omogući proizvođačima lakši izvoz jaja na tržište EU.

- Mogli bismo da izvozimo u EU, kao što to rade Bosanci i Makedonci, ali to ne radimo. U EU je velika potražnja i za kokošijim mesom i za konzumnim jajima. Mi nismo na listi država koje mogu da izvoze u EU i država bi trebalo pothitno da usaglasi i da omogući da proizvođačima da izvoze u Grčku, Austriju, Švajcarsku i ostale zemlje koje imaju potrebu za pilećim fileom i konzumnim jajima. Njima kad nešto treba, oni to završavaju i odobravaju, ali potrebno je da država uskladi te sertifikate i da budemo na listi zemalja koje mogu da izvoze - ukazuje Nenad Budimović.

Nenad to vidi kao dobar prostor da ljudi prodaju svoje viškove, ali i da se sama proizvodnja poveća.

foto: Kurir.

U Rusiji jaja poskupela više od 46 odsto

Od početka godine cena kokošijih jaja porasla je za 46,2 odsto, što ih ujedno lansira na prvo mesto proizvoda koji su najviše poskupeli u ovoj zemlji. Putin je već obavestio da su vlasti odlučile da povećaju uvoz u obimu koji je odgovarajuć, kao i da će se situacija nesumnjivo popraviti.

Federalna služba za veterinarski i fitosanitarni nadzor (Roselhoznadzor) dozvolila je isporuku konzumnih jaja počev od prvog dana sledeće godine, pa sve do 30. juna 2024. godine.

Ministarstvo za ekonomski razvoj poručilo je da je uvozna carina na jestiva jaja 15 odsto cene proizvoda. Ministarstvo očekuje da će dobavljači da uvezu 1,2 milijarde jaja u Rusiju pod bescarinskim uslovima. Najpre se očekuju isporuke iz Turske, Azerbejdžana, kao i drugih zemalja u okolini.

Sve te mere, u međusobnom delovanju, trebalo bi da regulišu odnos ponude i potražnje, kao i da utiču na pad cena jaja.

kurir.rs/eKapija/RT Balkan