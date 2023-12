MARKO SKUPLJAO KOVANICE CELE GODINE Sad otvorio kasicu i evo koliko je uštedeo: BROJANJE JE TRAJALO BAŠ DUGO (VIDEO)

Koliko bi moglo da se uštedi na godišnjem nivou, ako samo skupljate kovanice, pokazao je na svom primeru jedan Marko.

On je sakupljao evre i svaki novčić stavljao u metalnu kasu. Sada, godinu dana kasnije, rešio je da je otvori. Sve to je snimio i objavio na društvenoj mreži TikTok. Evo koliko je zaradio:

"Želite da uštedite nešto novca ali kao i ja, laki ste da ga potrošite? Ova limena kasica je pravo rešenje jer kao što vidite teško se otvara, rizikovao sam i da se posečem. Tačan datum kada sam je kupio je 10. decembar prošle godine i do dana današnjeg sam u nju ubacivao sav metalan novac iz novčanika. U nju može dosta novca da stane, a bila je teška toliko da sam mogao da bildujem ruke. Brojanje novca je trajalo baš dugo, prvih 100 evra sam izbrojao lagano, a posle mi je za svaki naredni iznos trebalo više vremena. Ukupno mi je trebalo oko 45 minuta da izbrojim sav novac. Kada sam došao do konačne sume bio sam i više nego zadovoljan. Ovo sam uspeo da skupim za nepunih godinu dana, tako da je ovo odličan način da uštedite novac", rekao je on i pokazao računicu.

Uspeo je da uštedi 492,5 evra za godinu dana.

"Ja kupila istu takvu, otvorila je posle mesec dana! Batalila sam skupljanje", jedan je od komentara ispod ovog videa.

I ostali korisnici TikToka delili su svoja iskustva.

"Imam jednu za papirni, čim primim platu ubacim 20, 50 (toga dana imam), a drugu za sitan novac i to mi je za unuka", "Za mesec dana,slomila 2 kasice, čestitam na strpljenju", "Meni ne traje ni pet dana", "Meni ni ta kasica ne pomogne, godišnje na te kasice potrošim više nego šot bi uštedela", pisali su dalje u komentarima.