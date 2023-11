2 NOĆI ZA MANJE OD 100 €! TOP PONUDA ZA DOČEK NOVE GODINE: Pomama za ovim evropskim gradom, od Beograda je na manje od 3 sata

U turističkim agencijama uveliko se zahuktala prodaja novogodišnjih aranžmana kako u zemlji, tako i u inostranstvu, a u zavisnosti od toga da li se odlučite za sopstveni prevoz ili prevoz autobusom ili avionom, Novu godinu u nekoj od evropskih prestonica možete dočekati po cenama koje se u proseku kreću već od 100 evra za dan.

Interesovanje je veliko pogotovo zato što za rane uplate, takozvane "first minute" ponude, agencije na pragu decembra nude velike popuste.

Veće interesovanje u odnosu na prošlu godinu

To je potvrdio direktor jedne turističke agencije, Miloš Jovović koji kaže da je interesovanje za doček Nove godine širom Evrope veće u odnosu na prošlu godinu.

- Sada može da se ostvari određen popust za rani buking tako da ih, u zavisnosti i od prevoza koji izaberu, novogodišnje putovanje može koštati oko 100 evra po danu što je neki prosek. Takođe, primetili smo da je ove godine veća potražnja za autobuskim prevozom u odnosu na avionski. Verovatno bi ljudi da uštede i da imaju više novca za proslavu Nove godine, a sa druge strane primetili smo da je povećano interesovanje za putovanje u Grčku i Španiju avionom. Mislimo da ljudi traže toplije evropske gradove kako uživali u dočeku što je potpuno razumljivo pa otud i toliko interesovanje za te destinacije - objašnjava sagovornik.

U ponudi skoro sve evropske metropole

U agencijama se mogu pronaći hit aranžmani za doček Nove godine kao što je to slučaj sa uvek primamljivim Pragom, gde za tri noćenja uz putovanje autobusom treba izdvojiti 239 evra.

Za tri noćenja u Lisabonu za Novu godinu gde ćete otići avionom potrebno je izdvojiti 699 evra, a isti aranžman u Portu platićete 649 evra.

Ukoliko odlučite da se za doček Nove godine zaputite autobusom u Istanbul, trebaćete za tri noćenja da izdvojite 169 evra dok će vas to zadovoljstvo uz putovanje avionom koštati od 439 do 479 evra za isti broj noćenja.

Za dve noći u Trstu sa posetom Veneciji, Veroni i Padovi putujući tamo autobusom treba da izdvojite 119 evra, a istim prevozom dve noći u Milanu koštaće vas 169 evra.

Naravno, tu je i neizbežni Rim gde ćete tri noći putujući tamo avionom moći da priuštite već od 339 evra.

Mnogi se odlučuju i za doček Nove godine u Beču koji nije toliko daleko pa se autobusom do njega prilično lako stiže, a samim tim i dosta uštedi, tako da ćete dve noći sa takvom organizacijom putovanja u austrijsku prestonicu platiti 199 evra. Za razliku od Beča, za četiri noćenja u Parizu putujući avionom trebalo bi da izdvojite 799 evra.

foto: Shutterstock

Za aranžman u Atini sa autobuskim prevozom koji traje tri noćenja potrebno je izdvojiti 169 evra ili 379 evra za isti vremenski period ukoliko se odlučite za avionski prevoz koliko otprilike košta i doček Nove godine u Solunu.

Do Španije ćete najsigurnije i najbrže stići avionom tako da ćete za četiri noćenja u Valensiji trebati izdvojiti 729 evra, a u Barseloni i Madridu zbog veće ponude možete naći i aranžmane za 649 i više evra.

Bitno je napomenuti da većina aranžmana ne predviđa organizovani doček Nove godine već se za njega mora doplatiti ili se samoorganizovati pa novogodišnje veče provesti na nekom od trgova ili u nekom od restorana i klubova a preostalih dan - dva do povratka kući provesti u obilasku grada.

Prodaja novogodišnjih aranžmana počela još krajem letnje sezone

Andrej Todorović iz jedne popularne turističke agencije, takođe kaže da je veliko interesovanje za novogodišnja putovanja te da je za pojedine aranžmane ostalo svega par slobodnih mesta.

- Sa prodajom aranžmana za novogodišnje polaske smo počeli još krajem letnje sezone. Najveći broj putnika upravo u ovom terminu želi da otputuje i to je razlog zbog koga smo tako rano krenuli sa prodajom. Ono što smo primetili jeste da putnici novogodišnje praznike vole da provode na Mediteranu, uglavnom su razlog prijatnije temperature, i iz tog razloga u našoj agenciji putnici najčešće biraju Atinu, Madrid, Valensiju, Lisabon, Istanbul i Barselonu - priča nam Todorović.

Kao reprezentativan primer, Todorović je naveo da se u "KonTikiju" za pomenute atraktivne destinacije za putovanje avionom treba izdvojiti od 490 do 800 evra sa uključenim doručkom.

Tri noćenja u Istanbulu u hotelu košta 539 evra, u Atini 489 evra, u Rimu 629 evra, a u Barseloni četiri noćenja 799 evra.

- U sve cene uračunate su i usluge naših turističkih vodiča, avio takse i na najvećem broju destinacija i panoramsko razgledanje grada. Većina aranžmana ne obuhvata novogodišnji doček, već putnici sami biraju da li će novu 2024. godinu dočekati na nekom gradskom trgu ili u nekom restoranu, baru ili kafiću - napominje Todorović.

Na putovanje u regionu najbolje u sopstvenoj režiji

Na mnogim forumima gde možete pronaći razne savete za putovanja iskusni pustolovi pišu da je na bliže destinacije u regionu najbolje se uputiti u sopstvenoj režiji.

- Postoji nekoliko sajtova za rezervaciju smeštaja na željenoj destinaciji a malo veštiji mogu preko interneta pronaći i lokalne sajtove koji nude smeštaj po još povoljnijim cenama. U principu, u sve zemlje u susedstvu Srbije možete se uputiti i sopstvenim automobilom što vam pruža dodatni komfor jer ne zavisite ni od koga a znatno ćete i uštedeti tako da smeštaj u Budimpešti u novogodišnjoj noći možete naći već po ceni od oko 50 evra, u Temišvaru, Sarajevu, Zagrebu i Sofiji od oko 30 evra, dok je u regionu najskuplji smeštaj duž cele obale Jadranskog mora zbog blage i toplije klime gde već sada ne možete naći prenoćište za manje od oko 60 evra - tvrdi u svom postu jedan prekaljeni putnik.

foto: Shutterstock

Temišvar postao atraktivan za doček Nove

Zamenik direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija - YUTA Milan Lainović kaže da je tačno da trenutno vlada veće interesovanje za novogodišnje aranžmane u odnosu na prethodne godine te da se oni, s obzirom na to da je do Nove godine ostalo nešto više od mesec dana, odlično prodaju i to za sve destinacije.

- Sve evropske prestonice i poznati gradovi koje mi nazivamo avionskim destinacijama, trenutno su vrlo popularni i među njima kao i uvek prednjače Istanbul, Pariz, Barselona, Madrid... Međutim, zanimljivo je i da ništa manje interesovanje ne vlada i za takozvane autobuske destinacije, kao što su Prag, Beč, Budimpešta... U nekim agencijama čak se takvi aranžmani više prodaju. Ono što smo primetili jeste da su ljudi ove godine spremni i da odaberu neke destinacije na kojima pre nisu bili pa je odjednom postao atraktivan i Temišvar gde se možete dve noći odlično provesti za manje od 100 evra - priča Lainović.

Upravo zbog toga, kako kaže, očekuje da će se uskoro pojaviti nove destinacije koje do sada nisu bile popularne ili nisu ni bile u ponudi jer su turistički radnici shvatili da i one mogu postati vrlo atraktivne i primamljive za klijente pogotovo ukoliko imaju pristupačne cene.

(Kurir.rs/Blic)