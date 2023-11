NA STRUJU ILI NA DRVA, ČIME JE JEFTINIJE GREJATI SE? Tržište stabilo, cene niže nego prošle godine, OVO JE NAJBOLJE NA DUŽE STAZE

Ovo naglo zahlađenje, iako nije uticalo mnogo na one koji žive u stanovima, podsetilo je sve ostale da i ove godine moraju što pre da nabave drva, ugalj ili pelet.

Kakvo je trenutno tržište ogreva, koja opcija je najisplativija i koliko će ove cene potrajati istraživao je novinar Kurir TV Marko Pajić.

foto: Kurir TV

Dobra vest je da su cene ogreva ove godine niže i za 50odsto. Cena drva po kubnom metru je trenutno 8.000, a prošle godine je bila 12.000 dinara. Što se tiče uglja, u zavisnosti od kategorije cena se kreće od 18 do 26.000 dinara po toni, a pojeftinili su i briketi i pelet.

foto: Kurir TV

- Trenutne cene su niže u odnosu na prošlu godinu, te tako sada mislim da građani mogu već za nekih 270-280 evra po toni da nađu pelet, dok je prošle godine bila situacija do 300 evra pa na više. A što se tiče briketa, 31.000 je tona, dok prethodne godine je bilo nekih 35-36.000, što znači da je znatno jeftinije i tržište je stabilno. Trenutna prodaja peleta i briketa nije kao i prethodne godine, upravo zbog toga kao što ste rekli, zbog viših temperatura u odnosu na period prošle godine, a i mislim da građani verovatno čekaju još dalje pad cena kako bi obezbedili svoj ogrev na vreme - kaže Vanja Jakovljević, vlasnica stovarišta.

Topla jesen i prošlogodišnje zalihe su jedan od faktora pada cena ogreva , a samim tim i pravo vreme za njegovu nabavku.

foto: Kurir TV

- Građani koji su na vreme kupili će sigurno bolje proći, za sada je zima relativno blaga, to je još uvek jesen, tako da tih skokova na tržištu nema, ali to ne znači da ih neće biti u budućnosti, mada ja ne verujem da će to biti neki značajnih sada poremećanja na tržištu, čak ako dođe do nekog značajnog i8 zahlađenja, zato što ponude još uvek ima - kaže Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku.

Pored cene, kako navodi stručnjak, postoje i drugi razlozi zašto bi trebalo da se ove zime grejemo na drva.

02:31 NA STRUJU ILI NA DRVA, ČIME JE JEFTINIJE GREJATI SE? Tržište stabilo, cene niže nego prošle godine, OVO JE NAJBOLJE NA DUŽE STAZE

- Za ovu zimu, za ovu grejnu sezonu, grejanje na struju po jedinici mere će biti skuplje nego na ogrevno drvo. Što je jedan dobar trend, opet kažem, zato što, nažalost, naš termoenergetski sektor trenutno nije u baš još uvek sjajnom statusu, zato što jednostavno nismo izgradili nove kapacitete decenijama, gubici su prilično veliki, a ti gubici se povećavaju i na mreži ako dolazi do preopterećenja sistema, tako da oni koji to mogu treba da se greju na drva - smatra Kapor.

Bez obzira za koji vid grejanja se odlučite, ne treba zaboraviti možda i najbitniju stvar kada je toplota doma u pitanju, a to je izolacija. Iako je to velika investicija, ona je i najisplativija jer, prema rečima stručnjaka, dobra izolacija sprečava odliv toplotne energije i do 60 odsto što se na duže staze višestruko isplati.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:48 POČELA TRKA ZA OGREV: Građani aktivno obilaze STOVARIŠTA, a evo šta kažu PRODAVCI o situaciji i CENAMA (VIDEO)