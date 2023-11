EVO KOLIKA JE PROVIZIJA AKO STRUJU PLAĆATE OD KUĆE: Od danas račune možete platiti i preko portala EPS, a stiže i aplikacija! FOTO

Na sajtu "Elektroprivrede Srbije" od danas radi novi portal https://portal.eps.rs/ za preuzimanje e-računa i elektronsko plaćanje. Ovaj portal mogu da koriste domaćinstva i mali kupci električne energije na garantovanom snabdevanju.

foto: EPS/ Danilo Mijatović

Na novom portalu omogućeno je brzo i jednostavno preuzimanje i pregled e-računa odmah po formiranju mesečnog zaduženja, pre štampanja i distribucije. Na raspolaganju je i arhiva računa i uplata tokom prethodne tri godine, kao i detaljan pregled potrošnje po zonama i tarifama.

Stiže i aplikacija

- Puštanjem u rad novog portala, nastavljamo modernizaciju i unapređenje poslovanja i u segmentu odnosa sa našim korisnicima. Кupcima je sada lakši pristup računima za električnu energiju i na jednom mestu mogu da dobiju mnogo korisnih informacija. Plan je da početkom 2024. godine, u narednoj fazi digitalizacije, imamo i mobilnu aplikaciju "Uvid u račun" - rekao je Dušan Živković, v. d. generalnog direktora "Elektroprivrede Srbije".

Dušan Živković foto: Zorana Jevtić

Кorisnici portala mogu i bezbedno i brzo elektronski da plate račun bez odlaska u poslovnice platnih institucija, putem sistema za instant plaćanja (IPS Skeniraj) i platnim karticama Dina, Visa i MasterCard. Naknada po transakciji je manja u odnosu na plaćanje na šalterima banaka i Pošte Srbije, iznosi 28,77 dinara i ne ide u budžet EPS. Registracija i prijava na portal je jednostavna, kao i njegovo korišćenje.

Građani na portalu mogu da prate svoju mesečnu potrošnju i već na oktobarskom računu moći će jednostavno i brzo da vide da li su i koliko uštedeli.

- Štednja nije odricanje, već usvajanje dobrih i korisnih navika da koristimo električnu energiju u meri u kojoj nam je potrebna, da je ne rasipamo - objasnio je Živković i podsetio da država i EPS kroz popuste stimulišu upravo racionalnu potrošnju.

Tri vrste popusta

Domaćinstvima koja smanje potrošnju električne energije tokom ove grejne sezone EPS će odobravati popust od 20 do 40 odsto popusta na mesečni račun, što je više nego prošle zime.

foto: EPS/ Danilo Mijatović

Domaćinstva koja smanje potrošnju za pet do 15 odsto u odnosu na isti mesec u prethodne dve godine u kom je ostvarena veća potrošnja, dobiće popust od 20 odsto. Za uštedu od 15 do 20 odsto umanjenje je 25 odsto, a za uštedu od 20 do 25 odsto obračunavaće se 30 odsto popusta. Za domaćinstva koja smanje potrošnju električne energije za 25 do 30 odsto biće popust od 35 odsto, dok će najveći popust od 40 odsto dobiti oni koji smanje potrošnju za više od 30 odsto.

EPS će, uz popust za izmirenje računa na vreme, domaćinstvima obračunati i popust od pet odsto ukoliko učešće niže tarife u mesečnom obračunu uvećaju za najmanje pet odsto u odnosu na isti mesec 2022. godine.

Kurir.rs