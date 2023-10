KAFA I KROASAN KOŠTAJU KAO 5 DANA ŽIVOTA U SRBIJI: Odraće vas za pogled na vulkan i more: "Da li ću preživeti ako ovo ne vidim!"

Uprkos povećanju cena, interesovanje za posetu ovom skupom gradu ne pada. U jednom od najraskošnijih delova Sicilije, sa pogledom na Jonsko more, nalazi se grad Taormina, čija istorija datira još iz perioda Starih Grka. Ovo mesto je još poznato i po seriji The White Lotus, koja je snimana upravo u ovom gradu.

Sama Taormina predstavlja najpopularniju destinaciju na Siciliji, jer nudi mnoštvo znamenitosti, kao i tradicionalnih kafića i restorana koje turisti mogu posetiti.

foto: TikTok/tinagrabez

Jedan takav kafić posetila je i popularna TikTokerka, koja je u svom videu, na pomenutoj platformi, prikazala da je 4 kafe i 2 kroasana platila čak 70 evra.

U nastavku možete pogledati video:

00:59 Cene na Siciliji

- Šetajući gradom Taormina, može se uočiti prelep pogled na more i vulkan Etna. S obzirom na to da grad datira još iz perioda Starih Grka, oseća se antički duh, ali to ne treba da vas zavara, jer u Taormini ima dosta modernih mesta i restorana, tako da vreme može da se provede kvalitetno - ističe se u videu.

1 / 4 Foto: Printscreen/Youtube/LeAw Leave Everything and Wander - Luca & Sara

,,Pet dana prosečnog života u našoj regiji za 70 evra'', ,,Da li ću preživeti ako ne vidim ovo čudo i ne platim kafu i kroasan 70 evra'', ,,Prelepo, živiš moj san'' - bili su samo neki od komentara koji su preplavili ovu objavu.

Može se zaključiti da su pratioci izrevoltirani kada je reč o cenama, ali to ne menja činjenicu da je ovo mesto i dalje najpopularnije na Siciliji.

Kurir.rs