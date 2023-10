"BOLJA CENA" OBORILA I CENU NAMEŠTAJA: Ugaona garnitura jeftinija za čak 7.000 dinara! Ovo je detaljni cenovnik sa Sajma nameštaja

Akcija "Bolja cena" oborila je čak i cene nameštaja! Ugaona garnitura sa ovom oznakom jeftinija je za čak 7.000 dinara na 59. Međunarodnom sajmu nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije (UFI), koji traje do 11. oktobra pod kupolama Beogradskog sajma.

S druge strane, najluksuznija ugaona garnitura košta 4.280 evra, najskuplja komoda od hrastovog drveta iznosi 3.820 evra, dok je bračni krevet od hrasta 3.380 evra!

Ekipa Kurira obišla je sajam u prepodnevnim satima, odmah nakon svečanog otvaranja, i zatekla veliki broj ljudi koji je razgledao i probao mnoge komade nameštaja u pet hala. Raspitivali su se i za sajamske popuste, koji se ove godine, zavisno do štanda, nameštaja i materijala, kreću od pet do 25 odsto, s tim što je na mnoge izložene komade popust već uračunat.

Sve o Sajmu nameštaja Sajam nameštaja traje od 6. do 11. oktobra

Radno vreme Sajma nameštaja je od 10 do 20 časova

Sajam se održava u halama 1, 1A, 2, 3 i 3A

Cena pojedinačne ulaznice je 450 dinara, grupne ulaznice su 350 dinara, a za đake i studente 250 dinara, dok poslovna propusnica košta 2.500

Parking 150 dinara po satu

Na Sajmu će se predstaviti više od 120 izlagača iz Srbije, Italije, Nemačke, Turske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Severne Makedonije, Poljske, Kine i Slovenije

Od 10. oktobra u Hali 5 odvijaće se 59. Međunarodni sajam mašina i alata za drvnu industriju

Najveće gužve bile su u Hali 1, gde su izložene i najjeftinije ugaone garniture, među kojima je rekorder siva"alfa", koja je sa 29.990 dinara snižena na 22.990 dinara i nosi oznaku "Bolja cena".

Inače, prosečna cena ugaonih garnitura, dvoseda i troseda kreće se od 40.000 do 90.000 dinara, dok bračni kreveti s popustom iznose od 76.000 do 124.000 dinara.

Jeftiniji komadi nameštaja 76.000-124.000 dinara cena bračnih kreveta

23.000-90.000 cene garnitura, dvoseda i troseda

35.000-350.000 cene dušeka

od 500 evra pa naviše trpezarijski stolovi

od 2.000 evra kuhinja

od 7.000 do 35.000 dinara cena stolica

700 evra biblioteka

Međutim, neki dušeci za bračni krevet su skuplji od samih kreveta te koštaju od 35.000 do čak 350.000. Što se tiče trpezarijskih stolica, cene se kreću već od 7.000 dinara, dok su one luksuznije od 100 do 350 evra po stolici.

Dekoracija Keramika i grnčarija od 250 dinara Na jednom štandu ljubitelji keramičkih i grnčarskih figurica mogli su da pronađu razne dekorativne elemente koji po komadu koštaju već od 250 dinara. Pored ukrasnih figurica, posetioci su kupovali i šolje, činije, pepeljare, vaze... foto: Nemanja Nikolić

Najvišu cenu imaju stolovi od drveta i koštaju od 500 evra pa naviše. Najskuplji sto od orahovog drveta košta 2.700 evra i nalazi se u Hali 3, gde su i komadi s rekordnim cenama. Tu je i dizajnerski bračni krevet, koji košta 3.380 evra, dok klasični u ovom delu koštaju od 800 evra.

Cene najskupljih komada nameštaja

4.280 evra ugaona garnitura većih dimenzija

3.820 komoda od hrastovog drveta

3.380 evra dizajnerski krevet od hrasta

2.700 evra sto od orahovog drveta

800-3.300 evra cena bračnih kreveta

Svečano otvorio Sajam Prof. dr Branko Stajić: U top pet smo zemalja u Evropi Prof. dr Branko Stajić, dekan Šumarskog fakulteta, svečano je otvorio Sajam nameštaja i tom prilikom rekao da je u preradi drveta i proizvodnji nameštaja u Srbiji aktivno 3.600 firmi koje zapošljavaju oko 33.000 radnika. foto: Nemanja Nikolić - Ove dve grane su lane ostvarile 1,57 milijardi evra prihoda, od čega je više od 700 miliona ostvareno izvozom. Njihovo učešće u izvozu Srbije lane je iznosilo 2,2 odsto. Imamo u Srbiji dugu tradiciju i ne kaskamo za okolnim zemljama, već smo pet rukovodećih zemalja na tom polju u ovom delu Evrope - istakao je prof. dr Stajić dok je na otvaranju rečeno i da je izvoz nameštaja u prethodnih osam meseci ove godine iznosio 220 miliona evra.

Nagrade zlatni i Sajamski ključ

I ove godine biće dodeljene nagrade Sajma nameštaja Zlatni ključ i Sajamski ključ, pri čemu se Zlatni ključ dodeljuje za najbolja rešenja najuspešnijim izlagačima na sajmu, ukazujući na najkvalitetnija i najinovativnija rešenja, a Sajamski ključ za doprinos podizanju kvaliteta manifestacije i ukupan sajamski nastup.

