CENE IDU DOLE, ODLUKA U PODNE! Trgovci spremni na saradnju, evo šta bi sve moglo da bude jeftinije, a uvodi se OVA novina

Predstavnici najvećih trgovinskih lanaca u Srbiji i ministar za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Tomislav Momirović danas u podne će sesti za pregovarački sto i pokušati da utvrde nova pravila igre u trgovini.

Kako Kurir saznaje, jedan od predloga je da se napravi dogovor za grupu artikala koji će ići sa sniženim cenama i koji će biti posebno obeleženi na rafovima. To će najverovatnije značiti da će na vidljivom mestu u prodavnici biti izloženi proizvodi određenih proizvođača sa nižim iznosima.

Među onim proizvodima kojima bi mogao da bude smanjen trgovački namet pominje se 13 grupa, a među njima su između ostalih, mleko i mlečni proizvodi, hrana i pelene za bebe, ali i sredstva za higijenu i određene mesne prerađevine.

Sve ovo je usledilo posle istraživanja Narodne banke Srbije prema kome su trgovinske marže jedne grupe maloprodajnih lanaca prošle godine bile nominalno veće za 36,6 odsto u odnosu na 2019, ali i komentara guvernera Jorgovanke Tabaković oko velikih marži koje direktno utiču na inflaciju i kupovnu moć građana.

LISTA PROIZVODA Proizvodi koji su na listi su: mleko, jogurt, sir u kriškama, krompir, pileće meso (trup), salama u omotu, kafa, čokolada, hrana za bebe, dečje pelene, šampon za odrasle, deterdžent za pranje veša i deterdžent za pranje sudova.

Goran Kovačević iz jednog od trgovinskih lanaca kaže za Kurir da pretpostavlja da će ministar izaći sa zahtevom da se koriguju cene onih proizvoda koje su bitne za standard građana.

- Prihvatićemo takav zahtev uz napomenu da bi cene mogli korigovati i prozvođači, pa da to bude zaista povoljno za kupce. Naš stav je da je inflacija zaista dovela do poremećaja na tržištu, a to uvek izazove paniku, a onda i neopravdana poskupljenja. Sada se situacija smiruje, pa je normalno da se sve polako vraća u normalu. Mi živimo od robe koja se prodaje, a ne od zaliha koje ostaju u policama, jer je preskupa za prosečnog građanina - kaže naš sagovornik.

On navodi da su u njihovoj kompaniji sve bitne namirnice maržirane ispod 15 odsto, a na mesu uglavnom prave gubitke, te smatra da su nepravedno targetirani kao krivci za inflaciju i pad kupovne moći građana. Veruje.da je slična situacija i kod ostalih, izuzev verovatno najvećeg trgovinskog lanca, jer oni imaju najbolje pozicije u Beogradu.

kurir.rs/J. Ž. S.

Bonus video:

02:38 DOGOVOR VLADE SA VELIKIM TRGOVCIMA NIJE DOBRO REŠENJE! Bušatlija: Smanjenje cena se postiže na drugi način! Naveo ruski model