KOLIKO ĆE KOŠTATI GREJANJE: Detaljan cenovnik po gradovima, dok u Beogradu "zavrću uši" s cenom drva, ovde kubik ide za 60 evra

Svi oni koji u svojim domovima nemaju centalno grejanje ili gas i greju se na ogrev trebalo bi da ga nabave već sada, jer je znatno jeftiniji nego što je bio tokom prošle zime kada su cene posebno divljale zbog energetske krize izazvane ratom u Ukrajini, a i logična je pretpostavka da će njegova cena porasti pred početak nove grejne sezone.

foto: Shutterstock

Jedan od razloga što su u ovom trenutku cene ogreva povoljne je taj što je zbog malog broja hladnih dana prošle zime potrošeno i manje ogreva.

Pelet je osetno pojeftinio, pa se sada prodaje za 30.350 do 36.000 dinara po toni, odnosno od sedam do 10.000 dinara manje po toni nego što je bilo protekle grejne sezone.

Beograd: Spremite 100 evra po metru

U Beogradu bukvino, grabovo i hrastovo drvo prve klase može pazariti po ceni od oko 10.400 dinara po kubiku dok se u unutrašnjosti ogrevno drvo može pribaviti i jeftinije, gde košta oko sedam hiljada dinara. Cene bagrema i cera, kreću se između 6.500 do 7.000 dinara dok se najjeftinije vrste drveta mogu pazariti za oko 5.000 dinara po kubiku.

foto: Shutterstock, RINA

Dok su potrošači uoči protekle grejne sezone bili prinuđeni da za nabavku uglja izdvajaju i do 26.000 dinara po toni sada se ugalj "stanari" u komadu može kupiti za 15.480 dinara po toni dok se taj ogrev na nekim mestima može naći i po ceni od 10 hiljada dinara po toni.

Podsećanja radi, tokom protekle zime, domaćinstva u Srbiji su se suočila sa enormnim poskupljenima ogreva zbog krizne situacije vezane za snabdevanje energentima. Tako je u odnosu na prethodnu grejnu sezonu cena uglja "banovići" u minuloj porasla za čak 58 odsto, ogrevnog drveta za 50 a peleta za oko 34 odsto.

Vranje: Kubni metar drva od 60 do 65 evra

I ove godine većina Vranjanaca za grejnu sezonu koristiće ogrevno drvo. Cena kubnog metra bukovine kreće se po kubnom metru 60 do 65 evra. Na ovu cenu treba dodati i 800 dinara dodatnih troškova za seču, kao i hiljadu dinara za ređanje.

Dva kubna metra bukovog drveta spakovano na paleti košta između 140 i 150 evra. Reč je o iscepkanim komadima spremnim za loženje.

U prodavnicama se pelet po džaku od 15 kilograma prodaje po ceni od 570 dinara, a za sada nema ponude za prodaju na tonu.

foto: Profimedia

Daljinsko grejanje u Vranju, koje stanovnici priključeni na sistem JP "Novi Dom" plaćaju tokom cele godine za stan od pedeset kvadratnih metara iznosi između 4.800 i 5.500 dinara, a za sada nije najavljeno povećanje cena.

Uglja u slobodnoj prodaji u Vranju odavno nema, a mali broj domaćinstava će se u predstojećoj sezoni grejati isključivo na električnu energiju već uz kombinaciju sa drvima.

Novi Pazar: Cene drva niže od prošlogodišnjih

Potražnje za ogrevnim drvetom u Novom Pazaru slabija je u odnosu na prošlu godinu, a cene niže za po desetak eura.

- Jedan od razloga što je ogrevno drvo sada manje traženo je prošla blaga zima. Ljudima je ostalo ogreva, pa ove godine dokupljuju do one količine za koju pretpostavljaju da će im biti dovoljna za predstojeću zimu - kaže jedan novopazarski drvoseča, kojem je "bavljenje drvima" dopunski "težak", ali isplativ posao.

Pojašnjava da su zato, u ovom trenutku, drva za po desetak evra jeftinija nego prošle godine u ovo vreme. Trenutno, kubik metarskih drva je 60 evra, a cepkanih od 70 do 72 evra po metru.

- S obzirom na to da su poskupeli gorivo i struja, realno je da poskupe i cene ogrevnog drveta i peleta, ali i da bude veća tražnja, koja je posebno izražena pred sam početak grejne sezone - objašnjava Danasov sagovornik.

foto: Shutterstock

Kada je u pitanju grejanje na pelet i sa gradskog toplovoda, potrošači, za sada, mogu da računaju na prošlogodišnje cene.

Na gradskim stovarištima kažu da imaju dovoljno peleta i da ga potrošači, uglavnom, sada kupuju. U zavisnosti od vrste, sastava i kalorijske vrednosti, tona peleta kreće se od 250 do 280 evra.

Iz novopazarske "Gradske toplane" infomacija je da njihovih 1.550 korisnika usluga mogu da računaju na stari cenovnik, koji je na snazi od prošlog oktobra.

Za stambeni prostor, potrošači će plaćati 135 dinara po kvadratnom metru, a za poslovni 337,5 dinara. Nije mali broj onih koji se odlučuju da grejanje kombinuju TA pećima i ugrađivanjem inverter klima. Polovne TA peći kreću se od 30 evra, veće do 60 evra manje, a klime, u zavisnosti od marke i jačine, kreću se od 450 evra pa naviše.

Novi Sad: Ove zime skuplje grejanje

Vojvodina pred novu grejnu sezonu drži najskuplje cene drva, kada je upoređujemo sa ostatkom zemlje, izuzev Beograda.

U Novom Sadu cena metra drva cera je od 8.000 do 10.000 dinara, dok su bukva, grab i bagrem od 9.000 do 12.000 dinara po kubiku. Tona uglja je od 15.000 do 20.000 dinara u zavisnosti od kvaliteta. Pelet se ceni više od 30 do 40 dinara po kilogramu, slično kao i drveni briket.

Oglasi u Novom Sadu trenutno su prepuni prodavaca koje nude drva. Uz to obično uslužno sečenje naplaćuju od 800 do 1.000 dinara po metru, dok je sa cepanjem to ukupno oko 1.500 dinara. Iscepana drva u paleti koja ima 1,2 kubika koštaju oko 15.000 dinara.

- Ljudi se najviše odlučuju da kupe bagrem ili cer jer su najjeftiniji, ali kupuje se i bukva, tako da najviše posla tek očekujemo. Ne znamo da li će biti povećanja cena, za sada će ostati na ovom nivou. Kupci se najčešće odlučuju da kupe već iscepana drva koja im dostavimo besplatno i samo ih poslažu pod šupu ili u podrum - kaže Dalibor sa novosadskoj stovarišta u naselju Klisa.

Kako dodaje, na nešto nižu cenu nego pred prošlu grejnu sezonu uticala je i blaga zima, jer je ogreva ostalo više nego što su prodavci očekivali.

foto: Shutterstock

Cena grejanja po kvadratnom metru od septembra u Novom Sadu porašće sa 100,51 na 117,27 dinara. Oni kojima se obračunava potrošnja po utrošku, cena je porasla sa 5,8 na 6,86 dinara po kilovatčasu, a cena instalisane snage je povećana na 298,66 dinara.

"Novosadska toplana" već je podigla cene grajanja u decembru. Za stan prosečne veličine od oko 60 kvadratnih metara za daljinsko grejanje tokom godine treba izdvojiti oko 80.000 dinara. Oni koji se u zgradama greju na gas i ove zime proći će verovatno najjeftinije, jer će im za čitavu godinu biti potrebno od 40.000 do 50.000 dinara.

- Kuću od 75 metara kvadratnih na gas smo u decembru zagrejali za 9.000 dinara, dok je u januaru i februaru to bilo više od 15.000 dinara. Moje komšije plaćaju i više od 20.000 dinara tokom najhladnijih meseci. Mislim da je trenutno najelegantnije kupiti jake inverter klime, koje sve zagreju i tokom najhladniji meseci za nekih 7.000 do 8.000 dinara. Samo ih treba kupiti, jer su dosta skupe, ali i nadati se da cena struje neće ići gore - rekao je Ivan Marić iz Sremske Kamenice.

Zaječar: Cene grejanja ostaju iste

Grejna sezona u Zaječaru počinje 15. oktobra, a u toku su pripreme za predstojećim grejnu sezonu, pre svega na distributivnoj mreži.

- Cena grejanja neće biti menjana u odnosu na prošlu sezonu. Tako da je cena po metru kvadratnom grejne površine 150,72 dinara bez PDV-a za stambeni prostor i 188,40 din za poslovni prostor. Energent je mazut NSGS i za sezonu se utroši oko 3.300 tona. Imamo 1.847 domaćinstava i 147 poslovnih korisnika - rekao je direktor JKSP "Zaječar", Nebojša Božinović.

Građani Zaječara ubrzano spremaju ogrev za narednu zimu. Cena, kako pojedinci kažu, kreće se od 7.500 do 8.500 dinara za metar sa prevozom.

- Kod nas je ova cena. Kod nekih je ovo samo cena bez prevoza. Kada dodate i za prevoz, videćete koliko ispada. Nije malo - vrti glavom naš sagovornik.

foto: AP/Ilustracija

Sa jednog stovarišta u Zaječaru, gde se prodaje ugalj, za Danas kažu da postoji razlika u ceni od kaloričnosti samog uglja.

- Slabiji ugalj - lignit košta 17.700 dinara za tonu, a 21.000 dinara košta mrki kaloričniji ugalj. Malo je otežano snabdevanje, ali nema velikih problema za sada. Šta će dalje biti - ne znam - istakao je naš sagovornik.

Što se peleta tiče, tona se kreće od 32.000 do 38.000 dinara za tonu.

Niš: Poskupelo daljinsko grejanje i ugalj, pelet po istoj ceni, drvo jeftinije

U Nišu su ove godine poskupeli daljinsko grejanje i ugalj, pelet se može kupiti po istoj, a ogrevno drvo po nižoj ceni nego prethodne. Nema nestašice energenata, za razliku od prošle godine, kada su povremeno nestajali pelet i ugalj.

Daljinsko grejanje je poskupelo drugi put ove godine.

Gradsko veće je sredinom ovog meseca usvojilo predlog Toplane o poskupljenju, tako da će građani od oktobra plaćati uvećanu cenu varijabilnog dela računa za 8,42 odsto, odnosno 7,11 dinara po kilovat satu, umesto dosadašnjih 6,56 dinara. Poskupljenje je obrazloženo povećanjem cene gasa u odnosu na januar ove godine za 8,8 odsto, a cene mazuta za 14,05 odsto.

foto: Shutterstock

Prethodno poskupljenje daljinskog grejanja bilo je u martu ove godine, kada je cena varijabilnog dela porasla za 7,17 odsto, odnosno sa 6,12 dinara na 6,56 dinara po utrošenom kilovat-satu. Nadzorni odbor Toplane je tada kao razlog naveo uvećane cene energenata, vode i industrijske soli.

Kurir/Danas