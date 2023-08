U OVOJ SRPSKOJ BANJI NOĆENJE SAMO 6 EVRA! Moguća i korekcija cene, a tu su i popusti: Za svakog po nešto

Jedna od najposećenijih, ali i najstarijih banja u Srbiji svakako je Niška Banja, gde pristojan smeštaj može da se nađe po veoma niskoj ceni. Prosečna cena smeštaja je oko 15 evra, ali može da se nađe i povoljnije, i za upola manje.

Od Niša je udaljena svega 9 kilometara, a od Beograda 250, pa je potrebno oko dva i po sata vožnje auto-putem.

Cene smeštaja u Niškoj Banji

Banjski turizam je izuzetno razvijen u ovoj južnoj banji, što se vidi i po bogatoj ponudi smeštaja. Mogu se naći sobe i apartmani u privatnim kućama, vilama, pansionima... a privatni smeštaj u Niškoj Banji je kategorije 2, 3 ili 4 zvezdice.

Prenoćište se može naći već za 6,80 evra (796 dinara) po osobi, a vlasnik ovog privatnog smeštaja naglašava da cena može ići do 15 evra (1.758 dinara). Ovaj smeštaj se nalazi oko 150 metara od centra Niške Banje, ima panoramski pogled, a nudi jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe, od kojih neke imaju i terasu. Gostima je na raspolaganju kompletno opremljena kuhinja.

U oglasu je objašnjeno kako funkcioniše cenovnik, jer je moguća korekcija u zavisnosti od termina. Popusti se daju za veće grupe.

U jednokrevetnoj sobi do dva noćenja po osobi koštaju 1.500 dinara, od 3 do 9 noćenja 1.200, a preko deset noćenja po 1.000 dinara.

U dvokrevetnoj sobi do 2 noćenja su 1.200 dinara dnevno po osobi, a od tri noćenja pa naviše plaća se 1.000 dnevno.

U trokrevetnoj sobi do 2 noćenja koštaju 1.100 dinara dnevno po osobi, od 3 do 9 1.000 dinara, a 10 i više noćenja je 900 dinara.

Druga ponuda smeštaja u privatnoj kući koja je od centra banje udaljena oko 500 metara podrazumeva da noćenje košta od 6 do 8 evra (703 do 937 dinara) po osobi. Svaka soba ima mini-kuhinju, odnosno mali rešo, dok je terasa zajednička i navedena je mogućnost korišćenja parkinga i dvorišta.

Za boravak do 3 dana cena u trokrevetnoj sobi sa zajedničkim kupatilom po osobi je 750 dinara, plus boravišna taksa 130 po danu. Trokrevetna soba sa sopstvenim kupatilom po osobi je 850 dinara, plus boravišna taksa 130 dinara, a za boravak preko 5 dana cena je po dogovoru.

Postoje i nešto skuplje varijante od 20 do 40 evra (2.344 do 4.688 dinara), koliko iznosi cena smeštaja u jednom objektu koji ima 6 dvokrevetnih soba i dva kompletno opremljena apartmana čiji je kapacitet 4 do 5 gostiju. Cena noćenja se ovde kreće od 20 evra za dvokrevetnu sobu, do 40 evra za apartman. Objekat je renoviran 2022. i ima svoj parking.

Nadomak glavnog šetališta se može rezervisati soba za 10 evra, odnosno u dvokrevetnoj sobi noć je po osobi 1.200 dinara, a u poluapartmanu 1.000 po osobi, stoji u opisu ponude.

U luksuznijim vilama u Niškoj Banji apartmani su od 35 evra za jednu osobu, a 45 evra za dve osobe. Ovakav smeštaj uključuje pogodnosti kao što je korišćenje otvorenog bazena sa hidrauličnom masažom, kao i spa centar sa pratećim programom.

foto: Shutterstock

Smeštaj u stacionarnim ustanovama u Niškoj Banji

U Niškoj Banji postoje tri stacionarne ustanove, "Radon", "Zelengora" i "Terme", koje su deo Instituta za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatičnih i kardiovaskularnih bolesti

Svi oni nude jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe. "Radon" raspolaže kapacitetom od 310 kreveta u apartmanima i luks apartmanima, “Zelengora” ima 160, a “Terme” 102 ležaja.

Ovde se nalaze i tri velika hotela, “Srbija”, “Ozren” i “Partizan”.

Atrakcije u okolini Niške Banje

Pored Instituta, Niška Banja ima biblioteku, umetničku galeriju, Letnju pozornicu i Centar za kulturu koji u toku leta postaju mesta brojnih događaja objedinjenih u manifestaciji “Kulturno leto u Niškoj Banji”.

Grad Niš i okolina se mogu pohvaliti brojnim atrakcijama prirode, kao i kulturno-istorijskim lokalitetima. Nezaobilazna je poseta Ćele-kuli, jedinstvenom spomeniku iz vremena Prvog srpskog ustanka, kao i brdu Čegar. Rimski tragovi u ovom delu Srbije su vrlo značajni, te u tom kontekstu treba obići Medijanu.

Gosti mogu posetiti još i Jelašinačku i Sićevačku klisuru, na 5 kilometara od banje. Moguće je posetiti i Bojanine vode, izletište na Suvoj planini, zatim obići manastir Sićevo, manastir Svete Petke i manastir Sveti Pantelejmon.

Celokupnu ponudu za cene smeštaja u banjama u Srbiji, pročitajte ovde.

(Kurir.rs/Blic)