UGOSTITELJ IZ VRNJAČKE BANJE U AMERICI DOBIO 20.000 $ BAKŠIŠA SAMO OD JEDNOG GOSTA! Za Kurir otkrio zašto je dobio toliki novac

Poznato je da je u Americi ostavljanje bakšiša u restoranima obavezno te i da iznosi oko 20 odsto od iznosa računa, ali redakciji Kurira javio se Srbin koji kaže da je za tri meseca zaradio čak 20.000 dolara bakšiša i to od jednog čoveka.

Naime, on je Kuriru dostavio fotografiju na kojoj se vidi da je gost pri jednom dolasku umesto 1.754 dolara ostavio svojevoljno 4.254 dolara.

foto: Privatna Arhiva

- Završio sam ugostiteljstvo u Vrnjačkoj banji. U Ameriku sam došao 2008. godine gde sam prvo radio kao spasilac na bazenu, ali ne dugo. Nakon tri meseca sam pronašao posao i prebacio se da radim u struci gde je bila i dobra zarada. Dugo sam živeo na Floridi, a sada radim na jednom ostrvu gde ima veliki broj ljudi iz sveta politike, biznisa te su zato i bakšiši ogromni - priča za Kurir naš čitalac (ime i prezime poznato redakciji) i dodaje:

foto: Wavebreak / Profimedia

- Ljudi treba da znaju da je svaki posao cenjen i plaćen, ali je bitno da radiš ono što voliš i to i te kako neko ceni i daje rezultate. Na primer, u Americi se ostavlja bakšiš 20 odsto od iznosa računa, ali što je restoran skuplji i bolji to su i bakšiši veći. Ja radim na poziciji servera, odnosno konobara i pored odlične plate imam i četiri do pet meseci odmora. To vreme obično provedem u Srbiji gde se bavim proizvodnjom dunje i zasadom oraha.

Naš sagovornik ističe i da zaposlenje u boljem restoranu ili na boljoj poziciji zahteva dosta dobro poznavanje usluge, hrane, vina...

- Na primer, ja sam na ovoj poziciji za tri meseca ukupno dobio 20.000 dolara od jednog gospodina koji je tri meseca dolazio kod mene. Dobijao je vrhunsku uslugu koju je znao da ceni i to je dobro nagrađivao. Hoću da poručim svim ljudima gde god da su i gde god da rade da je svaki posao cenjen i plaćen samo ako voliš ono što radiš i to pravi ljudi na pravom mestu to sigurno vide i cene - poručio je naš čitalac.

Kurir.rs