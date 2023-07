ANDREA NA LETOVANJE U GRČKOJ ZA 7 DANA DALA SAMO 365 EVRA! Putovali autom, dnevno trošili 5 €, a svima je ovo čudno (VIDEO)

Letovanje je i dalje aktuelna tema, sezona je i dalje u toku, a ukoliko niste, imate još vremena da odaberete neku destinaciju za odmor.

Jedna Andrea je tako odlučila da ove godine letuje u Grčkoj, na Sitoniji, a koliko je jeftino uspela da prođe, pokazala je na svom profilu na Tiktoku.

Koliko nas je koštalo letovanje u Grčkoj na Sintoniji? Išli smo autom i gorivo nas je koštalo 150 evra do tamo i nazad, a pritom smo i svaki dan išli do različitih plaža. Putarina za auto-put nas je koštala 50 evra za oba pravca. Smeštaj je bio ukupno 350 evra za dvoje, za sedam dana. Pre mora smo kupili neku hranu da imamo za doručak i grickalice za plažu i to nas je koštalo oko 50 evra. Dnevno smo trošili od 5 do 10 evra po osobi jer smo kupovali ili išli na večeru, što je ukupno oko 730 evra, odnosno 365 evra po osobi. Mislim da smo dobro prošli", rekla je ona u ovom videu.

Ono što je sve začudilo i zanimalo jeste, kako je moguće da je tako jeftino prošla.

"Ja ne znam kako ste tako jeftino prosli mi smo 1.300 spickali", "5-10 evra dnevno?", "A vodu niste pili?", "Šta ste jeli, smoki?", "Vi niste jeli, vi ste patili", neki su od komentara ljudi koji ne veruju da je Andrea uspela ovako jeftino da plati letovanje.

Bilo je i onih koji su oduševljeni, te je pohvalili kako je uspela tak oda se organizuje.

