PRIJAVITE SE ZA 85 EVRA NOVE POMOĆI OD DRŽAVE: Više od milion građana ima pravo na ovaj novac, isplata kreće odmah! SVI DETALJI

Sve je spremno za isplatu 10.000 dinara ili oko 85 evra nove pomoći države za svako dete do 16 godina. Još samo ostaje da se za novu podršku roditelji i prijave, a u ovom momentu postoje i odgovori na sve moguće dileme i pitanja.

Tim povodom jutros se obratio i ministar Siniša Mali.

Novu pomoć države može da dobije svako dete koje je državljanin Srbije, rođeno 21. novembra 2006. godine ili posle tog datuma. Zakonom su obuhvaćena deca koja sada imaju 16 godina, a koja prošle godine nisu ispunjavala uslove za pomoć mladima od 16 do 29 godina.

foto: screenshot Pink tv

Predlogom zakona je definisano da pravo na uplatu novčane pomoći u iznosu od 10.000 dinara ima majka deteta, ali i otac, staratelj ili hranitelj.

- Od 20. avugusta do 20. septembra pozivamo sve roditelje da se prijave za 10.000 dinara. Do kraja septembra isplatićemo svim majkama 10.000 dinara za svako dete do 16 godina. Na taj način pomažemo najmlažima. Očekujemo da će milion i skoro 200 hiljada dece dobiti ovu pomoć. Želimo da pokažemo brigu o najmlađima - rekao je jutros Siniša Mali, ministar finansija.

foto: screenshot Pink tv

Kad, kome i kako do nove pomoći države od 10.000 dinara za decu Prijava za ovu vrstu nove pomoći države biće moguća od 20. avgusta do 20. septembra, elektronski, preko portala Uprave za trezor.

Isplata novčane pomoći počeće od 25. septembra.

Hraniteljima deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i primaocima novčane socijalne pomoći, 10.000 dinara za svako dete će biti uplaćeno bez podnošenja prijave.

Procedura za prijavu za 10.000 dinara za decu do 16 godina

Kao i u slučaju ranijih prijava građana za pomoći države, prijava na portalu Uprave za trezor će biti veoma jednostavna i trajaće svega nekoliko minuta. Kako je predviđeno, podnosilac prijave, odnosno majka, će unositi broj lične karte, svoj matični broj, matični broj za svako dete i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac.

Dodatno, samohrani otac treba, pored tih podataka, da podnese digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sam obavlja roditeljsko pravo.

Ukoliko je podnosilac prijave staratelj deteta treba da podnese i digitalizovanu kopiju pravosnažne odluke organa starateljstva kojom se dete za koje se isplaćuje novčana pomoć stavlja pod starateljstvo.

Država je nedavno obelodanila sve detalje pomoći za radnike u javnom sektoru, penzionere i najmlađe.

(Kurir.rs/Blic)