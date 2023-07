EVO KAKO MOŽETE DA UŠTEDITE I DO 2000 DINARA NA RAČUNU ZA STRUJU: Noćna tarifa nije ista za Beograd, Vojvodinu i centralnu Srbiju!

Prati veš ili sudove po jeftinijoj struji i koristiti boljer noću prilično se isplati, a imajući u vidu jeftine kilovate koji su povoljniji i do 3 puta nego struja tokom dana. U različitim delovima Srbije različito su određeni termini za jeftinu struju, ali ono što je svima zajedničko, jeste da je noću povoljnije.

Noćna jeftinija tarifa ne počinje u isto vreme za sve potrošače i Srbija je tu podeljena u tri zone - na Vojvodinu, Beograd i centralna Srbija. Oni koji žive u Vojvodini na jeftinije kilovate mogu da računaju od 23 sata do 7 ujutro i to sedam dana u nedelji, i radnim danom i vikendom. U Beogradu taj termin je od ponoći do 7 ujutro. U centralnoj Srbiji jeftiniju tarifu potrošači koriste od 22 sata do 6 ujutro.

Jeftina struja samo za dvotarifna brojila Domaćinstva koja imaju jednotarifna brojila, ne mogu da uštede jer nemaju mogućnost korišćenja jeftinije tarife. Kod dvotarifnih imaju tu mogućnost i postoji način na kontrolnom brojilu kako mogu videti kad je struja jeftina. Na dvotarifnim brojilima se, o kojoj tarifi je reč, može saznati uvidom u položaj strelice ili brojčane oznake. U slučaju da strelica pokazuje na gore, tada se je cena struje veća, a ako je okrenuta na dole, onda je tarifa jeftinija. Kod brojila na kojima su oznake u brojevima, jedinica označava skuplju a dvojka jeftiniju tarifu.

Ono što je važno jeste to da se jeftinije tarife mogu iskoristiti samo noću i u propisanim terminima za taj deo zemlje. Preko dana na jeftinije potrošnje, pa tako ni vikendom, nema.

U uslovima ekonomske krize, koja je izazvala i energetsku, ili obrnuto, ušteda na računima za struju je veoma važna stavka za budžet. Kada se struja troši noću njena cena je čak tri do četiri puta niža od one koja je važeća u dnevnoj tarifi.

I to se posebno može videti na najvećim potrošačima, poput boljera, mašine za pranje veša i sudova. Njihovo korišćenje noću na mesečnom niovu može račun da smanji i do 2.000 dinara.

Ušteda se postiže i ako se noću kuva, naročito kada je reč o jelima koja zahtevaju dužu pripremu. Ukoliko je frižider podešen da hladi na recimo 4, na skali od 1 do 5, možete smanjiti na optimalnu temperaturu od 3, i na taj način ćete svakako sačuvati hranu, a račun će biti manji. Manji broj otvaranja frizidera takođe štedi struju, jer svaki put kada ga otvorite, temperatura u njemu se smanji za nekoliko stepeni.

Kurir.rs/Blic