ŽENA SA BALKANA OTKRILA KOLIKO TROŠI U AMERICI: Samo za vrtić da 2.000 dolara! Napali je zbog plate, a evo koliko zarađuje VIDEO

Večito pitanje za one koji odu u inostranstvo da žive i rade u jeste koliko zarađuju i koliki su im troškovi.

Tako je sada jedna žena sa Balkana, koja živi u Americi rešila da otkrije koliki su njeni mesečni troškovi.

"Mnogo mi je smešno kada izbacim neki klip, kakav je život u Americi, a onda ljudi po komentarima stalno pričaju "Ako ti je toliko teško vrati se kući, nije teško kao na Balkanu, vi živite lako, ovo ono." To je meni mnogo zamniljivo jer ljudi ne shvataju koliko je skupo ovde.

Zato sam rešila da vam ispričam koliko ja plaćam za struju, vodu i koliko mesečno imam troškove.

Stan je 1.400 dolara, to je dvosoban stan i nije Čikago, malo gradić van Čikaga, auto plaćam 260 dolara i osiguranje 120 dolara mesečno. Telefon, internet i struja 300 dolara mesečno. Sve to dođe oko 2.000 dolara mesečno samo za osnovno, bez hrane i goriva i drugih troškova. E sad, to bi bilo da sam sama, imam muža i dete. Mesečno za dete, za vrtić moram da platim 2.000 dolara. Znači ukupno treba mi 4.000 dolara, da ne jedem.

Ne pričam ovo da se žalim, ali bih htela da ljudi shvate i vide realno koliki su troškovi ovde", rekla je ona i izazvala pregršt komentara.

Ono što je sve zanimalo jeste koliko zarađuje ova žena. Svi su je, bez pardona, pitali kolika joj je plata, jer smatraju da ima dovoljno i za troškove i da joj "ostane sa strane."

Ona se potom opet oglašavala putem komentara.

"Ja imam drugi posao i muž radi preko vremeno. Ja i muž oboje radimo i nama je ok. Nije neki luksuzni život ali je dovoljno. Ok je za osnovno, ali je teško zaraditi za ekstra ili da sačuvamo nešto", pojasnila je ona i dodala:

"Ovo je samo primer osnovne troškove za jednu osobu. Prosečne plate su od prilike 4.000 mesečno, pre poreza i osiguranja."

Neke je zanimalo i kakav je to vrtić koji košta 2.000 dolara.

"Skoro svaki toliko košta, prosek je od 1.500 do 2.500, mi smo dobro prošli. A cena zavisi od uzrasta. Ako ne koriste pelene, jeftinije je, itd. Za male bebe je najskuplje", pojasnila je ona.

"Ko je rekao da se više zaradi? Ja ne znam gde vi dobijate informacije al to nije tačno", pisali su u komentarima.

Ova devojka je potom morala da snimi još jedan video u kom je odgovorila na komentar da zarađuje 10.000 dolara.

"Dobila sam par ovakvih komentara koji kažu da su plate 10.000 dolara, i da je lako zbog troškova. Ne zarađujem 10.000 dolara, nisam doktor, advokat, ne vozim kamion, nemam svoj biznis, tolika nije plata. Prosečna plata gde ja živim je 4.000 dolara mesečno, otprilike 30 odsto od naše plate ode na osiguranje zdravstveno i takse, tako da meni ostane oko 3.000 mesečno. Da sam sama i da nemam dete, da ne plaćam vrtić, 3.000 mesečno plata što mi ostane, minus 2.000 dolara za osnovne troškove, ostane mi 1.000 za hranu, gorivo, provod i sve te gluposti", otkrila je ona.

(Kurir.rs)